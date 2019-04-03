Супрун назвала дешевые продукты на правильном питании

Здоровое питание, которое предполагает употребление большого количества овощей, мяса и рыбы, не обязательно должно быть дорогим.

На своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун опровергла миф о том, что питаться правильно – это очень дорого.

"Конечно, в огромном ассортименте фруктов, овощей, рыбы или орехов много действительно дорогих предложений. Но не настолько много, чтобы мы разводили руками и советовали вам есть батон, дешевую колбасу, кетчуп, водку, уверяя, что все будет хорошо. Не будет", – отметила Супрун.

Иллюстрация pexels.com

"Вот, например, мы постоянно советуем есть больше овощей. Но многие люди убеждены, что это слишком дорого, и их полгода нет. Однако, посмотрим правде в глаза - в Украине достаточно доступных и полезных овощей!" – подчеркнула она.

В отличие от США, как написала и.о. министра, где овощи и фрукты иногда доставляют за сотни и тысячи километров, Украина выращивает собственные плоды.

Супрун посоветовала украинцам чаще покупать морковь, капусту, тыкву, лук, свеклу, кольраби, сельдерей и пастернак, так как они не дорогие, однако богаты на витамины.

"Когда планируете рацион – выбирайте продукты в их первоначальном виде. Не переработанном, как колбаса или сосиски. Это двойной выигрыш – чем менее переработанный продукт, тем меньше добавленная стоимость (вы меньше платите) и большая питательная ценность (вы меньше болеете)", – продолжила министр.

"100 граммов даже отборной говядины, в которой много железа, цинка и незаменимых аминокислот, карнитина и таурина, стоит менее 100 граммов неважных сосисок", – пояснила она.

Что касается рыбы, то ее достаточно есть два раза в неделю. Одна большая порция обойдется в 30-50 гривен, что сопоставимо с ценой пачки сигарет или кофе.

Иллюстрация pexels.com

"Выбирайте скумбрию, хека и сельди, а не лосося. Не бойтесь свинца и мышьяка – в этих видах рыбы их не так много, как в лососе, тунце, рыбе-мечи", – написала Супрун.

"Когда мы говорим "здоровое питание", то имеем в виду не раскрученные и дорогие авокадо, годжи, чиа, киноа и лосося, а родные и доступные сало, яйца, смородину, гречку, тыквы, сельди и лен. И кучу других продуктов стоимостью до 50 гривен/кг", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в список самых вредных продуктов для человека входят сосиски, полуфабрикаты и консервы.

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