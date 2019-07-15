"Омолодит и оздоровит!" Диетолог поделилась рецептом полезного десерта

Из хорошего черного шоколада и ягод можно сделать не только вкусный, но и полезный для здоровья "анти-эйдж" десерт.

Рецептом поделилась известная украинская врач-диетолог Оксана Скиталинская в эфире ObozTV.

"Этот десерт оздоровит, омолодит, улучшит нашу память, кожу… И вообще, будем ходить все время на подъеме", – заверила специалист.

"Делаете микс из разных ягод и натираете или ломаете сверху немного шоколада. Два квадратика. Берете кофе. И получаете просто невероятный геропротектор (вещество, которое защищает от старения. – Ред.). Как сейчас модно говорить – анти-эйджинговый супер-продукт", – рассказала Скиталинская.

Диетолог подчеркнула, что в хорошем шоколаде содержание какао должно быть от 85% и более.

"А если вы хотите получить максимум и не тратиться на дорогой шоколад, который 90-100%, возьмите обычное какао, – посоветовала она. – Одну полную чайную ложку какао бросьте в стакан горячей воды, размешайте и пейте. Без молока, без сахара".

Ягоды с шоколадом - отличное сочетание fullhdwpp.com

Как писал OBOZREVATEL, среди полезных свойств черного (горького) шоколада – способность увеличивать продолжительность жизни.

Как выяснили ученые, в какао продуктах содержится большое количество антиоксидантов, они снижают уровень холестерина и нормализуют артериальное давление. Исследования также подтверждают, что шоколад положительно влияет на сердечную мышцу.

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