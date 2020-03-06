Сухоядение в Великий пост: врач назвала строгие противопоказания

Сухоядение во время Великого поста – полный отказ от термически обработанной пищи – категорически противопоказано людям с застоем желчи и склонностью к желчнокаменной болезни.

Об этом предупредила в эфире ObozTV врач-диетолог Анна Мельничук. Тем, кто хочет практиковать строгий пост, она порекомендовала предварительно пройти обследование.

"Если на УЗИ в брюшной полости наблюдается застой желчи, или уже есть камни, то сухоядение реально противопоказано. Для сокращения желчного пузыря нужна жировая фракция", – подчеркнула врач.

Если нет проблем с желчным пузырем, по ее мнению, сухоядение можно попробовать, но в меру. И желательно выбрать менее строгую форму, которая допускает печеную пищу.

"Но чтобы не было сухоядения в прямом смысле. Например, только хлебцы", – уточнила Мельничук.

Она напомнила, что в первую очередь пост предполагает духовное очищение, отказ от негативных мыслей и действий, и только во вторую – ограничения в еде.

Для справки:

Сухоядение – одна из строгих степеней поста, когда разрешается только пища растительного происхождения, которая не подвергалась термической обработке. Запрещено вино и растительное масло. Как правило, настолько строгих предписаний придерживаются монахи, миряне не практикуют сухоядения.

При сухоядении можно хлеб, воду, мед, зелень, сушеные, квашеные, соленые или сырые овощи и грибы openfit.com

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и продлится до 18 апреля. OBOZREVATEL подготовил меню Великого поста по дням.

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