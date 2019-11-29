Стало известно, что можно есть на ночь

Диетологи выяснили, что определенные продукты способствуют расслаблению и быстрому засыпанию, тогда как другие активизируют множество процессов в организме.

Как пишет Медицина 2.0, на ночь можно употреблять низкокалорийные продукты, такие как легкие салаты, кефир и фрукты. Издание описало, что еще можно есть перед сном.

1. Кисломолочные продукты с низкой калорийностью

Особое внимание стоит обратить на кефир. Он не только полезен для пищеварения, но также насытит организм белком и кальцием. Огромным плюсом продукта является отсутствие в нем сахара.

2. Фрукты

Данная группа продуктов не только поможет утолить голод, но также станет полезной альтернативой конфетам и тортикам. Возьмите яблоко, разрежьте его не несколько частей, вырежьте сердцевину и поместите в микроволновку на 3 минуты. После этого заправьте яблоко корицей и мёдом.

Правильное питание

3. Овсяная каша

Такая кашка богата кальцием, фосфором, магнием, калием и другими веществами, которые способствуют здоровому и полноценному сну. Основное правило: не использовать сахар.

4. Легкие салаты

Салаты также отлично дополнят вечерний рацион. Свекольный с орехами, морковно-яблочный, капустный, фруктовый — вариаций полезного ужина может быть множество. Главное, не сорваться и не залить всю полезность майонезом или каким-нибудь калорийным соусом.

5. Мясо курицы или индейки

Если вы относите себя к заядлым мясоедам, знайте, что жирный кусок свинины, съеденный перед сном, вызовет массу негодования и дискомфорт в вашем желудке. Отдайте предпочтение запеченной индейке или курице.

6. Орехи

Диетологи рекомендуют ограничиться небольшим количеством миндаля. Главное — знать меру. Несколько миндаля утолят голод и обогатят организм магнием и витаминами группы В.

7. Крекеры

Любителям бутербродов стоит знать, что хлеб тяжелым грузом оседает в нашем кишечнике. Поэтому в вечернее время стоит отдать предпочтение крекерам из муки грубого помола.

8. Травяной чай

Чтобы разнообразить вечерний рацион, дополните трапезу чашкой ароматного травяного чая. Такие чаи обладают успокаивающим действием, расслабляют и помогают быстро уснуть.

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