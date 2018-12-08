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/Здоровый рацион

Спасет от диабета и не только: названа невероятная польза квашеной капусты

3.3тЧитать материал на украинском

Квашеная капуста, которая ферментируется с помощью множества полезных бактерий, может конкурировать по полезным свойствам с йогуртом или кефиром.

Об этом рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Facebook. Кроме того, как отметила она, в этом продукте содержится уникальное соединение полезных элементов.

"У ферментированной пищи есть пробиотики — живые микроорганизмы, которые играют важную роль в работе кишечника. Они вырабатывают витамины, аминокислоты, формируют здоровый кишечный иммунитет и предотвращают аллергии, колебания веса, склонности к диабету второго типа, поддерживают здоровый уровень холестерина", — написала Супрун.

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Спасет от диабета и не только: названа невероятная польза квашеной капусты

Smak.ua

Также после процесса ферментации в капусте появляются новые полифенольные соединения с антиоксидантными, с противовоспалительными и даже антидепрессантными свойствами.

"К примеру, азиатская ферментированная пища может даже подавлять тревогу — благодаря бактериям в ней появляется гамма-аминобутировая кислота, вещество, поддерживает мозг в ясном состоянии и помогает преодолевать пост-травматический синдром", — отметила министр.

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По ее словам, квашеная капуста богата на витамин С, пектин, кальций и сульфорафан.

"Также при потреблении ферментированных овощей вегетарианцы могут получить витамин В12, который отсутствует в продуктах растительного происхождения в других формах", — уточнила она.

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее Супрун раскрыла правду о сале. Она рассказала украинцам о пользе и вреде этого продукта, а также о том, сколько нужно и можно его есть в сутки.

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Темы
ЗдоровьеПитание
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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