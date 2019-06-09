Спасают от ожирения и бессонницы: Супрун раскрыла пользу популярных ягод

Употребление шелковицы, вишни и черешни являются чрезвычайно полезными и способны спасать от ожирения и бессонницы.

Об этом в Facebook рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, посвятив детальный пост, в котором раскрыла все уникальных свойства "суперфуда".

Шелковица богата растворимой и нерастворимой клетчаткой и менее калорийна, чем яблочный сок или молоко. Если вы едите что-то сладкое - позаботьтесь о потреблении клетчатки. Так уровень сахара не будет расти стремительно, а кишечные бактерии будут счастливы и отблагодарят синтезом витамина В1.

Простое правило - все яркое нам полезно. Черная и красная шелковица богаты полифенолами. Они нужны для здоровья сосудов и защиты наших собственных молекул от повреждения свободными радикалами. По составу шелковица напоминает красное вино и кофе.

Шелковица нормализует липидный профиль крови и уменьшает вероятность атеросклероза. Чтобы почувствовать результат, следует по крайней мере 6 недель есть по 45 граммов шелковицы.

Шелковица может улучшать уровень сахара натощак. Показано это, правда, на крысах. У здоровых людей шелковица улучшает чувствительность к инсулину.

Шелковица защищает нейроны от ишемического стресса и имеет определенное противоопухолевое действие. В то же время, подчеркиваем, что это никоим образом не делает шелковицу лекарствами, тем более рака.

В шелковице много железа, калия и витаминов С, К и Е.