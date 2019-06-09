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/Здоровое питание

Спасают от ожирения и бессонницы: Супрун раскрыла пользу популярных ягод

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Употребление шелковицы, вишни и черешни являются чрезвычайно полезными и способны спасать от ожирения и бессонницы.

Об этом в Facebook рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, посвятив детальный пост, в котором раскрыла все уникальных свойства "суперфуда".

  • Шелковица богата растворимой и нерастворимой клетчаткой и менее калорийна, чем яблочный сок или молоко. Если вы едите что-то сладкое - позаботьтесь о потреблении клетчатки. Так уровень сахара не будет расти стремительно, а кишечные бактерии будут счастливы и отблагодарят синтезом витамина В1.

  • Простое правило - все яркое нам полезно. Черная и красная шелковица богаты полифенолами. Они нужны для здоровья сосудов и защиты наших собственных молекул от повреждения свободными радикалами. По составу шелковица напоминает красное вино и кофе.

  • Шелковица нормализует липидный профиль крови и уменьшает вероятность атеросклероза. Чтобы почувствовать результат, следует по крайней мере 6 недель есть по 45 граммов шелковицы.

  • Шелковица может улучшать уровень сахара натощак. Показано это, правда, на крысах. У здоровых людей шелковица улучшает чувствительность к инсулину.

  • Шелковица защищает нейроны от ишемического стресса и имеет определенное противоопухолевое действие. В то же время, подчеркиваем, что это никоим образом не делает шелковицу лекарствами, тем более рака.

  • В шелковице много железа, калия и витаминов С, К и Е.

  • Ягоды шелковицы можно сушить, как изюм, или замораживать.

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  • Вишни и черешни тоже не отстают. Их рассматривают как нутрицевтики - продукты, имеющие определенные лекарственные свойства и предназначенные для регулярного потребления.

  • Вишня и черешня предотвращают деформацию костной ткани у детей с ожирением, и эти косточковые советуют есть всем детям.

  • Антоцианы вишен - пигменты, делают ее красной - подавляют ферменты циклоокисгеназы. Так же, как ацетилсалициловая кислота. То есть вишни обладают противовоспалительным действием и могут уменьшать болевой синдром.

  • Эти же соединения активируют знакомую вам автофагию в случае жирового перерождения печени, не связанного с алкоголизмом.

  • Обзор в научном журнале Nurtients сообщает, что вишни улучшают состояние людей с остеоартритом, уменьшают окислительный стресс и воспаление, снижают давление и способствуют восстановлению мышц.

  • Вишни и черешни стоит есть на ночь. Благодаря высокому содержанию мелатонина они улучшают сон.

Шелковица и вишня

Шелковица и вишня

Повар.ру

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун развенчала миф о том, что курение кальяна менее вредно, чем обычных сигарет.

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Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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