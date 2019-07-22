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/ Здоровое питание

Спасают от обезвоживания: назван топ продуктов во время жары

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Идеальными продуктами во время летней жары являются арбузы и дыни, поскольку они хорошо утоляют жажду.

Они намного полезнее газированных напитков и не приносят вред фигуре. Об этом в Instagram сообщила диетолог Светлана Фус.

"Идеальной пищей в жару будут арбузы и дыни, они утоляют жажду лучше, чем любые "диетические" напитки с подсластителями. Они состоят на 90-95% из воды, поэтому помогают поддерживать водный баланс", – отметила она.

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Арбуз

Арбуз

hronika

Охладиться при помощи еды помогут темно-листовые салаты и петрушка.

"Кроме этого, овощи и фрукты – богатый источник калия, который помогает регулировать потерю жидкости организмом в результате усиленного потоотделения", – уточнила диетолог.

Она подчеркнула, что фрукты лучше есть в свежем виде или делать из них смузи. От фрешей и соков лучше отказаться.

Друзья, в одном из предыдущих постов вас очень заинтересовала тема о продуктах, которые помогут утолить жажду. Поэтому продолжаем 🙂 🍉 Идеальной пищей в жару будут арбузы и дыни, они утоляют жажду лучше, чем любые "диетические" напитки с подсластителями. Они состоят на 90-95% из воды, поэтому помогают поддерживать водный баланс. 🥬 Также все листовые овощи оказывают охлаждающий эффект. Особенно полезны темно-зеленые, салаты с легкой горчинкой, а также петрушка и мангольд. Кроме этого овощи и фрукты - богатый источник калия, который помогает регулировать потерю жидкости организмом в результате усиленного потоотделения. 🍒🍑🍓 Отдайте предпочтение целым фруктам. Старайтесь не делать из них фреши и соки. Если хочется их выпить -сделайте из них смузи, сохранив полезную клетчатку, витамины и минералы, которые со жмыхом уходят. #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Как писал OBOZREVATEL, диетологи утверждают, что среди овощей наиболее полезными во время жары является листовой салат, огурцы, сельдерей и помидоры.

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Место
Украина
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