Спасают от обезвоживания: назван топ продуктов во время жары

Идеальными продуктами во время летней жары являются арбузы и дыни, поскольку они хорошо утоляют жажду.

Они намного полезнее газированных напитков и не приносят вред фигуре. Об этом в Instagram сообщила диетолог Светлана Фус.

"Идеальной пищей в жару будут арбузы и дыни, они утоляют жажду лучше, чем любые "диетические" напитки с подсластителями. Они состоят на 90-95% из воды, поэтому помогают поддерживать водный баланс", – отметила она.

Арбуз hronika

Охладиться при помощи еды помогут темно-листовые салаты и петрушка.

"Кроме этого, овощи и фрукты – богатый источник калия, который помогает регулировать потерю жидкости организмом в результате усиленного потоотделения", – уточнила диетолог.

Она подчеркнула, что фрукты лучше есть в свежем виде или делать из них смузи. От фрешей и соков лучше отказаться.

Как писал OBOZREVATEL, диетологи утверждают, что среди овощей наиболее полезными во время жары является листовой салат, огурцы, сельдерей и помидоры.

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