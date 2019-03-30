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/Здоровое питание

Спасают от давления: медики назвали топ-5 продуктов для улучшения здоровья

1.3тЧитать материал на украинском

Нормализовать повышенное кровяное давление можно при помощи простых и недорогих продуктов и напитков.

К такому выводу пришли исследователи из США, которые изучали влияние разных компонентов на здоровье человека, пишет АиФ Украина. От гипертонии они посоветовали употреблять пять продуктов, в том числе и кофе.

Секрет кроется в высоком содержания калия. Чем его больше, тем полезнее еда или напиток для гипертоников. Поэтому в топ-5 "спасателей" от высокого давления вошли, кроме кофе, бананы, огурцы, шпинат, фасоль, авокадо.

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Также больным гипертонией посоветовали уменьшить потребление продуктов с содержанием натрия, то есть соли.

Как писал OBOZREVATEL, медики назвали список продуктов, которые должны быть в меню у каждой женщины.

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Место
США
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