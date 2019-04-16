Спасает от рака и диабета: назван суперфуд с целебными качествами

Одним из самых полезных суперфудов, способных улучшить пищеварение, снизить риск развития рака и помочь в похудении является авокадо.

Уже доказано, что этот экзотический плод содержит полезные для организма жиры, которые способны быстро и эффективно утолять чувство голода, а также поддерживать стабильный уровень сахара в крови, пишет "НВ".

Также авокадо является источником витаминов С, Е, К и В6, а также рибофлавина, ниацина, фолата, пантотеновой кислоты, магния и калия. Он также содержит лютеин, бета-каротин и омега-3 жирные кислоты.

Топ-5 полезных открытий об авокадо:

В ходе одного из исследований было установлено, что авокадо поддерживает здоровье сердца.

Ученые убеждены, что употребление авокадо снижает риск развития разных видов рака , но в особенности – рака предстательной железы, рака груди и легких.

Авокадо содержит полезные для нервной системы витамины и другие вещества, которые способствуют крепкому ментальному здоровью.

В ходе одного из исследований ученые из Ирана выяснили, что авокадо является лучшей естественной защитой от сахарного диабета.

По мнению ученых, авокадо – один из лучших продуктов для очищения организма от токсинов и для поддержания здоровья печени.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетологи назвали семь причин есть авокадо.

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