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/ Здоровое питание

Спасает от опасных болезней: врач рассказала, почему важна клетчатка

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О том, что в ежедневном рационе должно присутствовать достаточное количество клетчатки, знают даже дети. Но на вопрос, для чего именно она нужна, мало кто сможет ответить достоверно.

А ведь от наличия этих самых пищевых волокон зависит работа многих органов и систем, более того, она предотвращает развитие таких опасных заболеваний, как сахарных диабет 2 типа, рак и других.

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Клетчатка нужна организму ежедневно

Клетчатка нужна организму ежедневно

Мenslife

"Модный термин "пищевые волокна" дошел до украинцев с англоязычной литературы о здоровом питании относительно недавно. Сейчас он в основном ассоциируется с многообразием салатов, брокколи, брюссельской капустой, цуккини, чечевицей и цельнозерновым хлебом (не путать с "твердыми сортами пшеницы"!). Ну и овсяными хлопьями на завтрак – с добавлением если не ежевики, то кусочков яблок и семян. Но уверяю вас, что пищевые волокна – это не только о моде, но и о здоровье", – написала у себя в Facebook профессор, кардиолог Екатерина Амосова.

Она объяснила, что клетчатка – это сложные углеводы (целлюлоза, декстрины, инулин, пектины и др.), которые не содержат крахмала и практически не перевариваются при прохождении по кишечному тракту.

"Пищевые волокна делятся на растворимые в воде и нерастворимые. Первые находятся в мякоти фруктов, вторые – в их кожуре (поэтому она не менее полезна!), а также овощах", – отметила эксперт, добавив, что нерастворимые волокна считают особенно полезными, и наиболее богатые ими оболочки зерновых, бобовых и семян.

По ее словам, в процессе продвижения по кишечнику пищевые волокна:

– ферментируются бактериями, способствуя размножению полезных видов микрофлоры;

– уменьшают всасывание сахара и "пики" повышение уровня глюкозы в крови после еды;

– уменьшают всасывание холестерина и желчных кислот, увеличивая их выделения и использования "дополнительного" холестерина на синтез желчных кислот;

– сорбируют воду и токсические продукты обмена веществ;

– ускоряют моторику кишечника.

В результате употребление достаточного количества клетчатки имеет ряд клинически значимых полезных эффектов для здоровья:

– повышается чувствительность мышц, жировой и других тканей к глюкозе, что предотвращает развитие сахарного диабета 2-го типа;

– уменьшается уровень "вредного" холестерина на 3-12%, что препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний;

– снижается риск заболеваний кишечника: колоректального рака, дивертикулита, геморроя, запоров.

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"Минимальная ежедневная потребность в пищевых волокнах для людей до 50 лет составляет 38 г для мужчин и 25 г для женщин, а в старшем возрасте – соответственно, 30 и 21 г", – уточнила врач, добавив к посту таблицу, в которой указано примерное содержание волокон в различных продуктах.

Количество клетчатки в разных продуктах

Количество клетчатки в разных продуктах

Facebook

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Персона
Екатерина Амосова
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