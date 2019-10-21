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/ Здоровое питание

Витамины зимой: диетолог рассказала, чем заменить свежие овощи

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Зимой, когда заканчивается сезон свежих овощей и разнообразной зелени, нужно вводить в рацион корнеплоды и квашеные продукты.

О главных источниках витаминов и некоторых особенностях питания в осенне-зимний период в эфире ObozTV рассказала врач-диетолог Юлия Поворознюк.

В первую очередь диетолог посоветовала употреблять долгохранящиеся овощи в тушеном, запеченном или сыром видетыкву, свеклу, морковь, лук, капусту.

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"Квашеные продукты также обязательно должны быть на вашем столе. Квашеные продукты очень полезны, поскольку в процессе ферментации в них образуется много витамина С и других фитонутриентов, которые укрепляют наше здоровье именно в осенне-зимний период. Чтобы не болеть", – отметила Поворознюк.

Однако при этом она предупредила, что людям, у которых проблемы с кишечником, квашеные продукты следует потреблять умеренно – чтобы не было вздутия или дискомфорта в животе.

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Кроме того, по словам Поворознюк, полезно будет разнообразить питание замороженными летними и осенними овощами. После размораживания их хорошо добавлять в вареные или тушеные блюда.

"Зелень (купленную "не в сезон". – Ред.) можно употреблять, но ее нужно предварительно замачивать", – подчеркнула специалист.

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asortiment.ru

Как писал OBOZREVATEL, диетолог Екатерина Толстикова порекомендовала в холодное время года "делать ставку" на полезные жиры – по ее словам, они не только хорошо утоляют голод, но и помогают избежать депрессии из-за нехватки солнца и витамина D.

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