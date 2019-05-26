Советник Зеленского озвучил ключевые секреты здорового питания

Советник президента Владимира Зеленского Евгений Комаровский озвучил ключевые правила здорового питания.

На своей странице Instagram популярный доктор показал "тарелку здорового питания", которая состоит из полезных белков, цельнозерновых, овощей и фруктов.

Рекомендуется избегать сливочного масла и транс-жиров. Вместо них лучше использовать растительные масла (оливковое, рапсовое, подсолнечное) для приготовления пищи и салатов.

Следует также отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам (хлеб, макароны, цельная пшеница и неочищенный рис) вместо очищенных зерен.

Отмечается польза рыбы, птицы, бобов и орехов, но не рекомендуется "налегать" на сыр, красное мясо, бекон, колбасы и другие переработанные мясные продукты.

Также важным элементом здорового питания являются различные виды фруктов и овощей (кроме картофеля в любом виде).

Касательно напитков, то рекомендуется ограничить употребление молока (1-2 порции в день) и сока (1 небольшой стакан в день), а также отказаться от сладких напитков.

Советы по здоровому питанию Instagram Комаровского

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как можно похудеть на 10 кг за месяц без диет и сложных тренировок в спортзале.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!