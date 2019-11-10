Как составить режим питания: известный фитнес-тренер поделился секретом

Известный украинский фитнес-тренер Ярослав Сойников посоветовал выстраивать ежедневный режим питания таким образом, чтобы сохранялось 12-часовое "окно" без приема пищи.
"Многие думают категориями "а во сколько нужно позавтракать" или "что съесть". На самом деле, надо рассматривать процесс питания человека в течение дня в целом", – рассказал Сойников в эфире ObozTV.
Он подчеркнул, что время завтрака тесно связано с временем ужина.
"Нашим клиентам мы рекомендуем соблюдать 12-часовое "окно" без приема пищи. Просто для того, чтобы процессы очищения могли произойти сами по себе. По сути: после ужина не есть некоторое время до отбоя, потом ночной сон, и потом немножко времени после пробуждения – до завтрака", – разъяснил Сойников.
По его словам, это не какая-то специфическая диета, а базовые "гигиенические" требования, которые дают возможность пищеварительной системе работать хорошо и долго.
Совет фитнес-тренера: соблюдать "пищевое окно" и не есть ночью
clearfitnessuk.com
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