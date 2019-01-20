Сохранит здоровье поколений: ученые составили уникальную диету

Чтобы обеспечить здоровье для будущих поколений, необходимо максимально сократить потребление мяса и увеличить количество овощей и фруктов.

По мнению экспертов из британской комиссии по вопросам питания и здоровья, такая диета поможет избежать ранней смерти более 10 млн человек, передает Sky News.

Согласно подсчетам, к 2050 году население Земли превысит 10 миллиардов человек, и из-за проблемы прокормить всех потребление мяса необходимо сократить до семи граммов в день.

"То, какую пищу мы принимаем и как мы ее производим, определяет здоровье людей и планеты, и сейчас мы на неверном пути", — сказал один из авторов доклада профессор Тим Лэнг из Лондонского университета.

После трех лет изучения вопроса специалисты смоделировали диету, которая бы смогла решить проблему. Она допускает ежедневное употребление в пищу маленького кусочка сосиски, мясной фрикадельки или половинки ломтика бекона. Кроме того, в день каждый человек может съедать 500 граммов овощей и фруктов, 29 граммов мяса птицы и 28 граммов рыбы. Также нельзя будет съесть более полутора яиц в неделю.

Специалисты уверенны, что такая диета спасет от исчезновения различные виды животных, а также поможет людям вести здоровый образ жизни.

Иллюстрация pexels.com

Как писал OBOZREVATEL, американские медики и специалисты в области диетологии составили список популярных диет на 2019 год. В десятку лучших вошла диета TLC, диета клиники Майо, а также Волюметрическая диета.

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