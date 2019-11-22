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Согревающий коктейль: врач поделилась рецептами полезных зимних напитков

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С наступлением зимних холодов, особенно с таким внезапным их приходом, хочется укутаться потеплее и расслабиться за кружечкой теплого, согревающего любимого напитка.

Фитотерапевт Елена Свитко поделилась с читателями MedOboz рецептами вкусных коктейлей, которые помогут не только согреться, но и зарядят организм полезными веществами и помогут без потерь пережить зимние стужи.

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Приготовить согревающий коктейль не составит труда

Приготовить согревающий коктейль не составит труда

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Глинтвейн non-alcoholic

Для приготовления напитка возьмите 500 мл сока вишни или красного винограда, кофейную ложку меда, а также микс специй для глинтвейна (можно купить в магазине уже готовый, либо приготовить самому – 2 палочки корицы, 2-3 колечка свежего имбиря, 1\2 чайной ложки гвоздики и четверть апельсина). Влейте в небольшую кастрюлю или ковш сок, отправьте к нему апельсин и специи, вскипятите и оставьте настаиваться под крышкой на 5-10 минут. Затем процедите напиток, добавьте мед (если вам он кажется недостаточно сладким) и пейте горячим.

Этот коктейль поможет согреться, если вы сильно замерзли, а также успокоит нервную систему и настроит на сон. Более того, благодаря высокому содержанию витамина С и жгучих веществ, он поможет быстро справиться с кашлем и болью в горле.

Яркая зима

Этот напиток соответствует его названию и благодаря своему необычному вкусу, и яркому цвету.

Чтобы его приготовить, возьмите чайную ложку лепестков каркаде, 300 мл кипятка, дольку свежего имбиря, 1-2 дольки лимона и мед (по вкусу). Перетрите имбирь, чтобы получилось пюре. Поместите каркаде, имбирь и лимон в кружку, залейте все кипятком, накройте блюдцем и оставьте настояться на 5 минут. Перед употреблением процедите и добавьте мед.

Такой напиток поможет вам не только согреться, но еще и справиться с проблемами пищеварения, которые часто возникают в зимнее время. Только слишком не усердствуйте с ним (пейте не более 2-3 чашек в день), поскольку он может послаблять кишечник и спровоцировать диарею.

Фанта по-домашнему

Это рецепт самой настоящей витаминной бомбы. Чтобы приготовить ее, возьмите два апельсина, половинку лимона и яблоко (одно большое или 2-3 маленьких), мед, 1,5-2 литра воды.

Яблоки очистите от сердцевинки, цитрусовые – от кожуры. Порежьте фрукты на дольки и отправьте в кастрюлю с закипевшей водой. Дайте миксу провариться около 2-3 минут (пока вода снова не закипит), выключите огонь, накройте посуду крышкой и дайте настояться еще минут 15-20. Затем процедите напиток, добавьте мед. Коктейль можно употреблять как горячим, так и охлажденным.

Особенно полезной будет такая домашняя фанта тем, кто часто страдает от ОРВИ и мучается от недостатка витаминов.

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Миндальный какао

Этот вкусный напиток имеет высокую калорийность, потому поможет утолить легкий голод, который часто возникает в холода (виной тому большие энергозатраты организма). Итак, чтобы его приготовить, возьмите кружку миндального молока (около 300 мл), 2 чайных ложки какао, горсть перемолотого миндаля (до 10 штук) и любимый подсластитель или шоколад.

Вскипятите молоко и отправьте в него какао и орехи, перемешивайте, пока какао полностью не растворится. Затем процедите напиток, добавьте сахарозаменитель или 1-2 дольки черного или молочного шоколада.

Пить такой какао нужно горячим и в промежутках между приемами пищи, поскольку, как уже говорилось, он очень калорийный. Особенно стоит его попробовать тем, кого донимает кашель – благодаря жирам и полезным веществам, которые содержатся и в молоке, и в какао, и в миндале, он помогает снять раздражение горла и спазм дыхательной мускулатуры.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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