''Снижает риск заболеваний'': ученые назвали меню самой простой диеты

Исследователи Гарвардской медицинской школы назвали средиземноморскую диету самой простой для соблюдения. Кроме этого, ее рацион способен снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 25%.

Все разрешенные к употреблению продукты имеют высокую калорийность, за счет чего человек не так остро испытывает чувство голода, как во время других ограничений питания. Меню в основном должно состоять из белков и растительной пищи, пишет Eurek Alert.

"Средиземноморская диета в долгосрочной перспективе влияет на снижение риска ряда заболеваний, особенно тех, которые касаются воспалений, метаболизма глюкозы и резистентности к инсулину", — пояснил ведущий исследователь Шафкат Ахмад.

Он подчеркнул, что меню диеты является очень простым: достаточно на завтрак есть яичницу с помидорами, а обед и ужин — овощной салат с куриным филе и рыбой. Также можно есть макароны из твердых сортов пшеницы, каши, бобовые и запеченный картофель. В качестве заправки лучше использовать оливковое масло. Иногда можно позволить себе фрукты в небольших количествах.

Меню средиземноморской диеты news.tut.by

Как писал OBOZREVATEL, биологи пришли к выводу, что один из видов диет с течением времени не теряет своей эффективности. Придерживаясь простых правил, можно не только сбросить вес, а и заставить организм перерабатывать не только глюкозу, а и жирные кислоты.