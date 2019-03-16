Снижает риск диабета: названа новая польза популярного напитка

Зеленый чай помогает бороться с ожирением и уменьшает количество сахара в крови. Этот напиток позволяет удерживать вес даже при употреблении жирной пищи.

К такому выводу пришли ученые университета из штата Огайо в США, пишет Medical Express. Они проводили исследованиях на мышах, разделив их на несколько групп.

Первая на протяжении восьми недель пила зеленый чай и ела жирную пищу, а вторая обходилась другими напитками. В третьей группе рацион был диетически сбалансирован и также с чаем, а в четвертой ‒ без него.

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Выяснилось, что даже употребляя много жира, мыши из-за чая поправлялись на 20% меньше и были более устойчивы к инсулину, чем те, кто его не пил. Также этот напиток благотворно повлиял на работу кишечника и кровь.

Как писал OBOZREVATEL, употребление чашки чая или горсти ягод черники в день — снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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