Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Здоровое питание

Снижает риск диабета: названа новая польза популярного напитка

951Читать материал на украинском

Зеленый чай помогает бороться с ожирением и уменьшает количество сахара в крови. Этот напиток позволяет удерживать вес даже при употреблении жирной пищи.

К такому выводу пришли ученые университета из штата Огайо в США, пишет Medical Express. Они проводили исследованиях на мышах, разделив их на несколько групп.

Первая на протяжении восьми недель пила зеленый чай и ела жирную пищу, а вторая обходилась другими напитками. В третьей группе рацион был диетически сбалансирован и также с чаем, а в четвертой ‒ без него.

Новости
Кофе и чай не заменят: Супрун рассказала, как пить воду правильно
Иллюстрация

Иллюстрация

Pexels

Выяснилось, что даже употребляя много жира, мыши из-за чая поправлялись на 20% меньше и были более устойчивы к инсулину, чем те, кто его не пил. Также этот напиток благотворно повлиял на работу кишечника и кровь.

Как писал OBOZREVATEL, употребление чашки чая или горсти ягод черники в день — снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Петр
Иванов Петр
С каких-то пор зеленый чай стал Национальным напитком хохлов? Китайцы и те не особо разбираться в сортах, а чубатые профи? Н-у-у-у тупые!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины