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Сколько сахара и соли можно есть каждый день: совет диетолога

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Соль и сахар составляют очень важную часть дневного рациона человека. Люди получают большую часть их дневной нормы в составе других продуктов.

Диетолог Александр Кущ в эфире ObozTV объяснил, сколько соли и сахара нужно съедать в чистом виде.

По словам специалиста, чистого сахара рекомендуется употреблять не больше, чем 20-25 граммов в сутки, но надо помнить, что сахар конвертируется из всех углеводистых продуктов.

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"По нормам ВОЗ, мы должны съедать не менее 50% от общего калоража (нормы калорий – ред.) за счет углеводов. В среднем это получается у современного человека 300-350 граммов углеводов, которые конвертируются в определенное количество сахара. Все, что в избытке – конвертируется в жиры. Если мы берем 100 граммов картофельного пюре – это 70-75 граммов сахара", - пояснил Кущ.

Диетолог также отметил важность наличия соли в рационе.

По его словам, суточная норма для взрослого человека составляет 5-6 граммов, для детей до трех лет – 2 грамма, а детям до года дополнительная соль вообще не нужна.

"Надо помнить, что 2/3 всей соли – порядка 10 граммов – мы получаем с продуктами. В целом у нас в организме порядка 240-250 граммов соли. Для людей, имеющих гипертоническую болезнь, нарушение водно-солевого баланса, болезни почек, эта норма может быть снижена", - добавил он.

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