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/ Здоровое питание

Сколько раз в день нужно есть: врач дала четкий ответ

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Наверняка многим приходилось слышать различные рекомендации, которые касаются количества приемов пищи: одни советуют есть часто и понемногу, другие – дважды в день, но основательно.

Оказалось, что не существует унифицированной "системы" питания. Гастроэнтеролог Яна Прудникова рекомендует для начала разобраться в важных понятиях, чтобы понять, сколько именно приемов пищи нужно конкретно вам.

"Есть состояние организма, возникающее при длительном отсутствии пищи, в результате возбуждения латеральных ядер гипоталамуса - это голод. Он бывает объективным (возникновение голодных сокращений желудка, приводящих к пищедобывающему поведению) и субъективным (неприятные ощущения в эпигастрии, гипогликемия, тошнота)", – говорит эксперт.

По словам врача, гипоталамус возбуждается, когда "голодная кровь" активирует нейроны гипоталамуса за счет низких концентраций глюкозы, аминокислот, липидов и т. д. И в таком случае могут возникать симптомы гипогликемии, тошнота и прочие. Кроме того, "периферические сокращения" желудка передаются на латеральные ядра и приводят к их активации, от чего появляется боль в эпигастриии – как говорится, "сосет под ложечкой". И по этим двум проявлениям можно интуитивно понять, что вы голодны.

"Второй фактор, который надо учитывать – насыщение. Оно возникает при удовлетворении чувства голода, сопровождающееся возбуждением вентромедиальных ядер гипоталамуса по принципу безусловного рефлекса. Насыщение начинает ощущаться спустя 15-20 минут после начала трапезы (когда раздражаются механорецепторы желудка), а окончательно наступает через 1,5-2 часа, когда в крови повышается уровень питательных веществ и возбуждаются вентромедиальные ядра гипоталамуса", – говорит Прудникова.

Потому и не существует четких стандартов, что надо есть каждые 2 или 5 часов - каждый организм индивидуален. О необходимости насыщения предупредит голод. При этом если вам захотелось есть ранее чем спустя 2 часа после полноценного сбалансированного приема пищи, вероятно причина каприза вашего организма кроется не в реальном голоде, а в стремлении заедания, например, стресса или скуки, а значит удовлетворять это желание не стоит.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Питание
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