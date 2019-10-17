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/ Здоровое питание

Сколько раз в день нужно есть: эксперт дал ответ

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Здоровый человек должен есть не чаще, чем два-четыре раза в день. Приемы пищи должны быть распределены равномерно в течении дня.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала диетолог Виктория Кляуз, отвечая на вопросы пользователей. По ее мнению, правильного приема пищи должно хватать на четыре-пять часов, а достаточным считается два-четыре приема пищи в день.

Более того, как отмечает диетолог, многое в правильном питании зависит от режима дня, ночного сна и времени подъема.

Завтрак

Завтрак

pixabay.com

Как пишет Кляуз, ужин хорошо планировать за три-четыре часа до сна. В таком случае, утром будет хороший аппетит и полноценный завтрак.

Отметим, что, как показывают исследования, снижение калорийности рациона на 200 ккал может значительно увеличить продолжительность жизни.

Как писал OBOZREVATEL, эксперты советуют почаще использовать "легкие" ингредиенты в любимых блюдах, а также использовать их в качестве перекуса.

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здоровье питание диетолог
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