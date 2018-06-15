Мы на Facebook
МоваЯзык
Регистрация
По препаратам
  • По статьям
  • По препаратам
  • По производителям
  • По действующим веществам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По врачам
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВидео
Альбина Комиссарова
Альбина Комиссарова
ДиетологВсе статьи автора

Сколько нужно есть, чтобы похудеть

527

Есть нужно маленькими порциями и по чуть-чуть – самая странная рекомендация. Это сколько? Я делюсь с вами рекомендациями Американской ассоциации питания, ими предложен максимально простой способ мерить порцию - с помощью ладони и чашки (1 чашка =230 гр). Ниже будет указан размер ОДНОЙ порции и рекомендованное количество в сутки.

Мясо/птица/рыба/бобовые - ладошка без пальцев. Яйцо - 1 шт.

В день - 2 порции.

Красное мясо не больше 2 порций/неделя.

Крупы – пригоршня (столько, сколько поместится в вашем кулаке). Хлеб - 1 ломтик.

В день 4-6 порций сложных углеводов.

Фрукты - 1 кулак (обычно 1-2 фрукта, пример: 1 банан или 2 киви). Ягоды - 1 чашка.

В день - 5 порций.

Овощи - две пригоршни (сколько помещается в 2 руках).

В день - 5 порций.

Молочные продукты

200 г йогурта

1 чашка молока

2 ломтика сыра (40 гр)

В день - 1-3 порции.

Сладости

4 кубика (полоска шоколада)

5 леденцов

2-3 печенья

2 маленьких шарика мороженого

Иногда, не каждый день.

Идеальная тарелка: зерновые продукты (крупы, хлеб), мясо/рыба/бобовые/морепродукты/яйца, овощи и фрукты, а также молочные продукты. Конечно, вы можете убирать какой-либо элемент, но пропорции тарелки сохраняем прежними.

Читайте все новости по теме "Питание" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Альбина КомиссароваАльбина Комиссарова
Тема
Питание
Объект
здоровье
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины