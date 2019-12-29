Сколько можно хранить оливье, "шубу" и холодец: названы сроки

Салат оливье – одно из самых скоропортящихся новогодних блюд. В заправленном виде он может храниться не более 4 часов.

О сроках и условиях хранения популярных салатов и закусок в преддверии Нового года рассказала микробиолог и бактериолог Оксана Вольская в эфире ObozTV.

По ее словам, заправлять оливье и другие салаты – сметаной, майонезом, соусом – нужно непосредственно перед подачей на стол.

"Салат оливье в заправленном виде хранится 4 часа. Не более! Без заправки он может стоять 40 часов. Только не добавляйте туда огурцы, не добавляйте лук, и не добавляйте майонез. Все это – отдельно", – предупредила научный специалист.

Вольская посоветовала заправлять количество салата, исходя из количества гостей на празднике.

"Останется какие-то две-три ложки – лучше выбросить. А с утра вы берете свой любимый тазик с незаправленным оливье, добавляете огурцы, заправку – и у вас первый завтрак нового года", – отметила она.

Бактериолог перечислила допустимые сроки хранения наиболее популярных новогодних закусок и салатов:

оливье в заправленном виде – 4 часа;

салат "шуба" – 24 часа, поскольку требуется время на пропитку;

салат с крабовыми палочками – 24 часа в заправленном виде, 48 часов без заправки;

фаршированные яйца – 2-3 суток, но только при условии, если яйца были сварены не менее 15 минут вкрутую и разобраны чистыми руками;

холодец – для заведений общепита установлена норма в 24 часа, но холодец домашнего приготовления может храниться 3-4 дня.

"Кстати, холодец можно замораживать. 1-2 месяца он в замороженном виде хранится в морозилке. И если вы уже не хотите холодец – это отличная основа для супа, борща. Просто переливаете его в кастрюльку, когда он разморозился, и на его основе готовите какое-то первое блюдо", – поделилась Вольская.

Оставшийся после Нового года заправленный оливье с утра лучше выбросить russianinsight.com

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