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/ Здоровое питание

Шоколадная диета для похудения: названы страшные последствия

3.3т Читать материал на украинском

Попытка похудеть на шоколадной диете может причинить серьезный вред организму.

Об этом предупредила врач-диетолог Оксана Скиталинская в эфире ObozTV, комментируя очередную модную диету: съедать в день по 100 граммов черного шоколада, и больше ничего.

Как отметила специалист, молодой девушке (до 30 лет) с хорошим обменом веществ подобная шоколадная диета еще может "сойти с рук".

"Но она себе настолько испортит поджелудочную железу, что когда ей будет 30, 40 и больше лет – то это, к сожалению, прямая дорога в лишние килограммы и не очень хорошее состояние здоровья", – предостерегла Скиталинская.

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Она также рассказала, что постоянная тяга к сладкому может свидетельствовать об инсулинорезистентности – нечувствительности клеток к инсулину, который вырабатывается организмом. Это состояние часто является предвестником сахарного диабета.

"Когда мы едим что-то сладкое – неважно, что – у нас поднимается уровень сахара в крови и вроде бы появляется энергия. Но чем быстрее уровень сахара поднимается, тем стремительнее он падает. Сразу приходит состояние усталости. И это как заколдованный круг. Человек хочет еще и еще сахара, даже не осознавая этого", – объяснила врач.

"Рано или поздно поджелудочная железа истощается. И это путь в сахарный диабет, ожирение, гипертонию и все связанные с этим проблемы", – предупредила она.

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Скиталинская посоветовала употреблять пищу с низким гликемическим индексом.

"Высокий гликемический индекс у сахара, всех сладостей. Еще бананы, изюм. Их просто немного есть. А всякие овощи, даже кисло-сладкие фрукты – это низкий гликемический индекс", – уточнила диетолог.

Шоколадная диета может истощить поджелудочную железу

Шоколадная диета может истощить поджелудочную железу

medicalnewstoday.com

Как писал OBOZREVATEL, темный шоколад способствует тому, что в организме вырабатываются эндорфины и окситоцины, ускоряющие метаболизм. Также благодаря им улучшается настроение, поэтому человек меньше хочет есть и способен активнее заниматься физическими нагрузками.

Помимо чисто шоколадной диеты, существует "итальянская шоколадная диета". Человеку советуют употреблять в пищу макароны твердых сортов, овощные супы, листовые овощи и плитку черного шоколада в день.

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Оксана Скиталинская
Теги
диета диетолог
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