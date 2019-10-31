Селедки и шоколада: диетолог рассказала, что означают вкусовые причуды

У каждого иногда возникает непреодолимая тяга к продуктам или напиткам, к которым ранее были абсолютно равнодушны, либо они вовсе вызывали неприязнь.

Например, человеку, который не любит сладкое, вдруг захотелось шоколада. А ведь это не просто "заскок", как многие считают, а реальный сигнал организма о нехватке магния, или тонкий намек на необходимость зарядки положительными эмоциями.

MedOboz расспросил у диетолога Галины Купцовой, что означают самые распространенные вкусовые причуды.

Вкусовые причуды Тhewikihow

Итак, если вам хочется…

… хурмы

Этот плод не один из самых популярных, ведь многих отталкивает ощущение вязкости во рту после его употребления. Однако иногда возникает ощущение, что это самое вкусное, что только есть на планете.

Тяга к этому фрукту часто возникает на фоне нервных или физических перегрузок. Хурма богата на глюкозу и фруктозу, которые питают мозг и заряжают дополнительной энергией.

… колбасы

Тяга к этому не совсем здоровому продукту предупреждает о нехватке в организме жиров, которые поддерживают правильный гормональный фон и активную работу мозга. И желание съесть сырокопченой просаленной колбасы возникает потому, что в ней много насыщенных жирных кислот и холестерина.

Отбить тягу к вредному продукту можно куском твердого сыра, авокадо или орехами. Вместе с ними организм восстановит недостающие вещества.

… селедки

Это означает ни что иное, как необходимость "подсолить" свой организм, чтобы удержать и восполнить запасы жидкости, а также ускорить обмен веществ и накопить энергии.

Попробуйте для начала просто выпить стакан-два воды. Если желание не пройдет, тогда ешьте селедку, но без фанатизма.

… шоколада

Желание "подсластить" себе жизнь в прямом смысле означать нехватку гормонов радости – серотонина и эндорфинов, ведь после употребления шоколада их уровень повышается. Также тяга к шоколаду может предупреждать о нехватке магния.

Побороть жажду к не самому полезному для фигуры продукту поможет горсть миндаля или кешью.

… сыра или творога

С этим хорошим желанием бороться не стоит – сыр полезен для здоровья. А непреодолимое желание съесть его предупреждает о недостатке кальция в организме, участвующего во многих процессах жизнедеятельности. Кстати, при нехватке кальция часто, особенно у беременных, возникает странная жажда есть мел.

Потому, если хочется сыра – ешьте, и без мук совести. А вот грызть мел не стоит, оставьте в покое свои почки.

… лимон

К кислым продуктам или напиткам, в частности, лимонам, тянет при пониженной кислотности желудка. Они помогают расщеплять жиры и улучшить пищеварение.

Помогут "подкислиться" яблоки, апельсины и грейпфрут. Но чтобы кардинально решить вопрос с кислотностью, нужно обратиться к гастроэнтерологу.

… семечек

Семечки, орехи – это источники витамина Е, и вероятная тяга к ним говорит о нехватке этого вещества. Потому бороться с такими вкусовыми причудами не стоит, иначе вскоре вы заметите дефицит по внешности – тусклым волосам, ломким ногтям и шелушащейся коже.

… острого

Острые продукты и специи помогают улучшить пищеварение, расщеплять "плохой" холестерин, а также ускоряют выведение токсинов.

Потому отказывать себе в "перчинке" не стоит. При этом обратите внимание на свое питание – с ним явно что-то не в порядке.

… креветок

Морепродукты богаты йодом, и тяга к ним может означать дефицит этого вещества.

Это чревато нарушениями в работе щитовидной железы, потому бороться с желаниями поужинать-пообедать мидиями или креветками не нужно.

Чтобы увеличить поступление йода в организм, добавьте к рациону хурму, орехи, морскую капусту и фейхоа.

… банан

Этот продукт – источник калия, вещества, необходимого для правильной работы сердечно-сосудистой системы.

В бананах себе не отказывайте, при этом обратите внимание, не беспокоит ли вас сердце.

… пива

Постоянное желание выпить пива – признак пивного алкоголизма, а вот единичное и редкое может быть вызвано нехваткой железа (особенно, если хочется именно темного сорта напитка), витаминов группы В или эстрогенов.

Чтобы сбить оскому, выпейте безалкогольный напиток, если не попускает - ешьте семечки, орехи и попринимайте семена льна.

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