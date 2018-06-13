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Светлана Фус
Светлана Фус
Врач-диетолог высшей категории, руководитель Центра нормализации весаВсе статьи автора

Що корисніше - вишня чи черешня?

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Вишня і черешня - рослини одного виду, їхні плоди мають багато спільного. Часто ставлять запитання: "У чому відмінність, хто більш корисний для здоров'я?". Черешня і вишня - сестри, але не близнюки.

Обидві ягоди різняться кількісним складом цінних нутрієнтів. Вітамінно-мінеральний склад вишні багатший, а цукру в два рази менше ніж в черешні.

Вишня і черешня - низькокалорійні продукти. У свіжому вигляді ці ягоди мають приблизно однакову калорійність 50 - 62 ккал.

Вишня чемпіон за низьким показником глікемічного індексу серед фруктів. Він дорівнює 22. У черешні він також низький - 25.

Плоди вишні, особливо терпкі сорти, містять мелатонін - гормон, який нормалізує роботу ендокринної системи, підтримує холестерин в межах норми, надає антидепресивну дію, покращує сон.

Вживання ягід:

- Позитивно впливає на роботу серця та стан судин.

- Знижуює ризик утворення тромбів.

- Позитивно впливає на рівень кров'яного тиску.

- Допомагає в роботі нервової системі.

- Допомагає тримати в нормі рівень холестерину.

- Служить профілактикою простудних захворювань.

- Покращує травлення, перистальтику кишечника, допомагає при запорах.

- Позитивно впливає на стан волосся і нігтів.

Черешня.

Свіжа черешня рекомендована людям з залізодефіцитною анемією, 100 г плодів містить 10% від добової норми заліза.

Рекомендують їсти черешню тим, хто страждає дерматологічними захворюваннями. А косметичні засоби (маски) на основі черешні допомагають впоратися з вуграми, підлітковими прищами.

Не рекомендується їсти у великих кількостях людям, схильним до повноти і хворим на цукровий діабет через підвищений вміст глюкози і фруктози.

Також не варто нею зловживати людям, у яких є схильність до діареї і підвищеного газоутворення в кишківнику.

Протипоказана вишня:

людям з хронічними захворюваннями травного тракту в період загострення;

при виразці або гастриті з підвищеною кислотністю;

Через високий вміст органічних кислот, вживання вишні може стати причиною пошкодження зубної емалі. Тому після їжі краще прополоскати ротову порожнину.

При алергічної реакції на вишню або черешню слід відмовитися від її вживання.

Тому враховуйте корисні властивості та певні протипоказання обидвох ягід.

Пам'ятаймо: рекомендована норма фруктів 300 г на день, частиною можуть бути ці ягоди.

Їжте із задоволенням ці чудові ягоди! Сезон короткий - до кінця червня.

Не забувайте заготовляти їх на зиму. Ви пам'ятаєте, що краще всього їх заморозити? Будьмо здорові!

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Автор
Светлана ФусСветлана Фус
Тема
Здоровье
Объект
здоровье
Источник
Источник:Facebook Світлани Фус
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