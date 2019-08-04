Считать калории не обязательно: диетолог раскрыла секрет похудения

Подсчет калорий – довольно эффективный способ похудеть, однако он может привести к нарушениям пищевого поведения.

Простую альтернативу этому методу в эфире ObozTV предложила диетолог и косметолог-эстетист Анна Галицына.

По словам Галицыной, необходимо запомнить три основных правила:

что нужно есть;

когда есть;

какие продукты можно смешивать, а какие – нельзя.

"Этого будет достаточно, чтобы не сидеть с калькулятором и не подсчитывать количество съеденных калорий", – заверила она.

Впрочем, отметила специалист, подсчет калорий тоже дает весьма неплохие результаты. Она сравнила организм с автомобилем, который нужно заправлять топливом.

"Наш лишний вес – или наоборот, его недостаток – чаще всего, обычная математика. Если машине нужно ехать – ее нужно заправить. Точно так же можно относиться к еде. Это наше топливо. Соответственно, если вы заправились больше, чем отъездили – все лишнее в ваших "баках" и осталось", – объяснила она.

"Если хочется заморочиться и быстро к какому-то событию похудеть, то можно и посчитать (калории. – Ред.). Но лично я как диетолог против этого… Когда у нас в голове неспокойно, мы ходим с калькулятором и подсчитываем калории – это уже немножечко нездорово", – добавила Галицына.

Можно не считать калории, если запомнить основные правила здорового питания iStock

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный диетолог Альбина Комиссарова перечислила основные привычки, которые мешают похудеть. Она также дала несколько советов, чем заменить неправильные перекусы.

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