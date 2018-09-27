Сахар ни при чем! Ученые назвали главную причину набора веса

Ученые из Китайской академии наук провели исследование еды, которая больше всего способствует набору веса. Вопреки распространенному мнению, сильнее всего поправляются не от сладкого, а от жирной пищи.

К такому выводу исследователи пришли после эксперимента с 29-ю разными диетами, на которые "посадили" несколько сотен мышей, пишет The New York Times. Одну группу испытуемых кормили только продуктами с насыщенными и ненасыщенными жирами, вторую — с малым количеством углеводов, а третьи ели чистый сахар и блюда с низким и высоким процентом белка.

После трех месяцев исследований только некоторые мыши потолстели — почти все они были на диете с высоким содержанием жира в блюдах. В мозгах у этих животных произошли изменения некоторых генов, связанных с восприятием награды: жирная диета сделала их счастливыми.

Больше не один рацион, включая и сплошные сладости, не привел к существенному изменению веса или генов.

Отмечается также, что потолстевшие мыши во время своей "жирной" диеты съедали меньше продуктов, чем остальные. Исследователи считают, что жирные блюда стимулировали и изменяли участки мозга, благодаря чему мыши жаждали жирной пищи и игнорировали сигналы организма о достаточном количестве энергии.

Как писал OBOZREVATEL, низкоуглеводные диеты увеличивают риск возникновения онкологических заболеваний и даже смерти.