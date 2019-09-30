С пользой для фигуры: диетолог рассказала, как правильно питаться осенью

Чтобы избежать прибавки в весе и сохранить энергичность, с приходом осенних холодов стоит пересмотреть свой рацион питания.

О том, что есть осенью и какие сезонные продукты нужно обязательно включить в меню, рассказала врач-диетолог и консультант в области питания Екатерина Толстикова в эфире ObozTV.

"Когда холодно, нам всегда хочется пойти за лишней конфеткой, шоколадкой, чаем, капучино и т.д. Чтобы не переесть сладкого – нужно максимальную ставку сделать на жиры", – посоветовала Толстикова.

Врач объяснила, что жиры не только хорошо утоляют голод, но и помогают "включить" в работу гормоны, а как следствие – избежать депрессии из-за нехватки солнца и витамина D.

"Лучший вариант – яйцо с желтком, авокадо, жирная рыба, орехи. Это продукты, которые всегда должны быть в рационе", – отметила специалист.

По ее словам, не нужно "демонизировать" жирные продукты. Главное – во всем соблюдать меру.

"Нет ничего страшного в сырах или в желтках – это обычные насыщенные жиры. Но, к примеру, по рекомендации Американской ассоциации кардиологов и диетологов, их количество должно составлять не более 20% от всех жиров, которые вы употребляете в сутки", – рассказала медик.

"Т.е. 20% – это насыщенные жиры, в том числе молочные продукты с высокой жирностью, желток, жирное мясо. А 80% – должны быть растительные жиры. Орехи, авокадо. Также сюда (в эти 80%. – Ред.) входит рыбий жир, хотя это не растительный, а отдельный вид жира", – объяснила она.

Также Толстикова призвала обратить внимание на сезонные продукты – тыкву и различные корнеплоды, в том числе картофель.

"Такие продукты могут идти как гарнир, даже как основное блюдо. Например, тыквенная запеканка", – добавила фуд-терапевт.

Что касается зелени, которая скоро уже отойдет, то она порекомендовала ее выращивать на подоконнике или замораживать впрок.

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