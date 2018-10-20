С конфетами — нельзя! Популярный в Украине напиток оказался опасным для фигуры

Употребление молока после сладостей может привести к ожирению.

Об этом предупредила эксперт по производству кондитерских изделий Антонина Дорохович, сообщает ТСН.

Примечательно, что в зоне риска находятся также и те, кто запивает различные плюшки кофейными напитками с молоком. По словам Дорохович, в том числе и из-за этого, число украинцев с ожирением растет ежегодно на процент.

"У молока инсулиновый индекс 90 – это выше, чем у торта "Наполеон". В сочетании с сахаром - это лучшее, что может быть для набора жира", - объяснила эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы продукты, которые нельзя есть на ужин.