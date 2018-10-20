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/Здоровый рацион

С конфетами — нельзя! Популярный в Украине напиток оказался опасным для фигуры

6.8тЧитать материал на украинском

Употребление молока после сладостей может привести к ожирению.

Об этом предупредила эксперт по производству кондитерских изделий Антонина Дорохович, сообщает ТСН.

Примечательно, что в зоне риска находятся также и те, кто запивает различные плюшки кофейными напитками с молоком. По словам Дорохович, в том числе и из-за этого, число украинцев с ожирением растет ежегодно на процент.

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"У молока инсулиновый индекс 90 – это выше, чем у торта "Наполеон". В сочетании с сахаром - это лучшее, что может быть для набора жира", - объяснила эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы продукты, которые нельзя есть на ужин.

Читайте все новости по теме "Питание" на OBOZREVATEL.

Темы
ПитаниеЗдоровье
Место
Украина
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Макароны, булки и пельмени - основная еда украинцев, страдающих ожирением и нищетой
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Калинина Тина
Калинина Тина
Пьющему не нужна кодировка! Самый отпетый пьяница "завяжет" с алкоголем если ему подсыпать... http://emisora.ga/prosto
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