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Риск на 75% выше: названы продукты, которые вызывают болезнь Альцгеймера

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Употребление трансжиров на 75% повышают риски развития болезни Альцгеймера в преклонном возрасте.

Высокий уровень трансжиров в крови в целом способствует возникновению любых деменций, говорится в исследовании медиков, опубликованном в журнале Neurology.

"Это исследование демонстрирует, что работа мозга ухудшается из-за некоторых продуктов, плохо влияющих на сердечно-сосудистые заболевания", – заявил врач-невролог Нилум Т. Аггарвал.

Медики проводили исследования на 1000 мужчин и женщин из Японии в течение 10 лет. Самые хорошие показатели здоровья были у тех, кто регулярно занимался аэробикой.

Самые плохие – у курильщиков, людей с высоким кровяным давлением и диабетом, а также тех, у кого высокий показатель трансжиров в крови.

Где содержатся трансжиры

В природных продуктах они содержать в небольшом количестве в молочных и мясных продуктах, но чаще всего они встречаются в искусственном виде. Они появляются в результате добавления водорода к жидким растительным маслам, чтобы изменить их консистенцию, например, в маргарине.

Также они есть в кофе, пирожных, пирогах, замороженной пицце, печенье, крекерах и бисквитах. Самое большое содержание этих жиров в сладкой выпечке, мороженном и конфетах.

Трансжиры содержаться во многих продуктах

Трансжиры содержаться во многих продуктах

flytothesky

Как писал OBOZREVATEL, ученые назвали фактор, который помогает избежать болезни Альцгеймера и сохранить трезвость ума. Вначале они провели исследование на мышах, затем провели параллели с мозгом человека.

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