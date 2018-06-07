Літо – найбільш мотивуючий привіт для схуднення. І допоможуть в цій справі смачні напої.
Медово-корицевий напій (0,5 ч.л. кориці 200 мл окропу, 1 ч.л. меду). Зменшує відчуття голоду, знижує рівень холестерину, прискорює метаболізм. Приймай вранці пустий шлунок і на ніч.
Огіркова вода (2 літри води, 1 лимон, 1 огірок, 1 ч.л. імбиру, гілочка м'яти). Допомагає боротися з відкладеннями в області живота, усуває відчуття голоду, прискорює метаболізм, прибирає набряки. Випивай напій за день.
Грейпфрутово-обліпиховий напій (1 літр води, 1 грейпфрут, 30 грам імбиру, 100 мл сиропу обліпихи). Спалює жири. Випивай напій за день.
Зелений чай (100 мл води, не вище 80 градусів, 1 ч.л. зеленого чаю, настояти 5 хвилин). Перешкоджає засвоєнню крохмалю з вуглеводів. Антиоксидантні властивості чаю в рази підвищує лимон. Випивай в день не менше 1 літра зеленого чаю.
Імбирний лимонад (1 лимон, 30 грам імбиру, 1 ч.л. меду, 1 ч.л. кориці, 1 літр мінеральної води). Очищає від шлаків, підвищує імунітет, робить шкіру пружною, спалює жири.
Лимонна вода (гідромель) (1 склянку теплої води, 1 ч.л. меду і сік половини лимона). Покращує стан шкіри, волосся, підвищує імунітет, відновлює еластичність судин, спалює калорії. Напій вживай вранці на пустий шлунок.
Напій з яблучного оцту (1 склянка теплої води, 1 ч.л. яблучного оцту, 1.ч.л. меду). Позбавляє від зайвої рідини, токсинів, покращує травлення, підвищує імунітет, прискорює метаболізм.
Коктейль з селерою (зелень, кілька стебел селери або шматочків кореня селери збий у блендері з мінеральною водою). Покращує метаболізм, стан шкіри обличчя, виводить токсини.
Кефір зі спеціями (1 склянки кефіру, 0,5 ст.л. меленого кореня імбиру, 0,5 ст.л. кориці, щіпка червоного пекучого перцю). Спалює жир, зменшує об'єм. Напій вживай вранці під час сніданку протягом 3-4 тижнів.
ДО РЕЧІ! Якщо є проблеми з органами шлунково-кишкового тракту - проконсультуйся з лікарем.
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