Рецепт полезного салата оливье

Новый год совсем скоро. А как мы знаем, затяжные новогодние застолья в 90% случаев сопровождаются перееданием и, как следствие, добавлением 3-5 лишних килограммов (иногда и 5-10).
Давайте разберемся, как избежать лишних калорий и не набрать лишнего. А начнём с апгрейда самого популярного новогоднего блюда – салата оливье:
колбасу меняем на отварной язык, курицу, индейку или говядину;
соленые огурцы можно заменить свежими;
маринованный горошек меняем на замороженный;
картофель и морковь варим aldente (то есть, слегка недовариваем);
куриные яйца можно заменить на перепелиные, либо убрать половину всего присутствующего желтка;
в качестве заправки можно использовать обезжиренный йогурт или майонез собственного приготовления, на основе "мутного" оливкового масла и перепелиных яиц;
салат не солить!
Диетический салат оливье
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В итоге калорийность любимого салатика сокращается более чем на 100 ккал, а все вредные ингредиенты заменяются полезными.
Приятного аппетита!
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