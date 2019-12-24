Рецепт полезного салата оливье

Новый год совсем скоро. А как мы знаем, затяжные новогодние застолья в 90% случаев сопровождаются перееданием и, как следствие, добавлением 3-5 лишних килограммов (иногда и 5-10).

Давайте разберемся, как избежать лишних калорий и не набрать лишнего. А начнём с апгрейда самого популярного новогоднего блюда – салата оливье:

колбасу меняем на отварной язык, курицу, индейку или говядину;

соленые огурцы можно заменить свежими;

маринованный горошек меняем на замороженный;

картофель и морковь варим aldente (то есть, слегка недовариваем);

куриные яйца можно заменить на перепелиные, либо убрать половину всего присутствующего желтка;

в качестве заправки можно использовать обезжиренный йогурт или майонез собственного приготовления, на основе "мутного" оливкового масла и перепелиных яиц;

салат не солить!

Диетический салат оливье blog.zdorovo.mu

В итоге калорийность любимого салатика сокращается более чем на 100 ккал, а все вредные ингредиенты заменяются полезными.

Приятного аппетита!

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