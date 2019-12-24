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/ Здоровое питание

Рецепт полезного салата оливье

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Новый год совсем скоро. А как мы знаем, затяжные новогодние застолья в 90% случаев сопровождаются перееданием и, как следствие, добавлением 3-5 лишних килограммов (иногда и 5-10).

Давайте разберемся, как избежать лишних калорий и не набрать лишнего. А начнём с апгрейда самого популярного новогоднего блюда – салата оливье:

  • колбасу меняем на отварной язык, курицу, индейку или говядину;

  • соленые огурцы можно заменить свежими;

  • маринованный горошек меняем на замороженный;

  • картофель и морковь варим aldente (то есть, слегка недовариваем);

  • куриные яйца можно заменить на перепелиные, либо убрать половину всего присутствующего желтка;

  • в качестве заправки можно использовать обезжиренный йогурт или майонез собственного приготовления, на основе "мутного" оливкового масла и перепелиных яиц;

  • салат не солить!

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Диетический салат оливье

Диетический салат оливье

blog.zdorovo.mu

В итоге калорийность любимого салатика сокращается более чем на 100 ккал, а все вредные ингредиенты заменяются полезными.

Приятного аппетита!

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Автор
Михаил Гаврилов Михаил Гаврилов
Тема
Здоровье
Теги
Новый Год-2020 питание
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