Развод приводит к ожирению детей: появилось неожиданное объяснение

Дети, чьи родители развелись, чаще страдают ожирением, особенно, если им меньше шести лет.

Исследователи Лондонской школы экономики и политических наук проанализировали данные 7574 детей, родившихся с 2000 по 2002 год, пишет BBC.

VistaNews

Ученые приводят ряд причин, почему дети могут набирать вес после развода родителей:

нехватка денег на свежие фрукты и овощи в разведенных семьях;

родителям приходится больше работать, оставляя меньше времени на приготовление здоровой пищи;

меньше денег на дополнительные активности, включая спорт;

у родителей остается меньше времени на то, чтобы следить за пищевыми привычками своих детей;

эмоциональные проблемы родителей, которые сами переедают и дают детям много соленой и жирной пищи.

Результаты исследования показали, что дети разведенных родителей набрали больший вес в течение года сразу после того, как их родители разошлись, чем те, родители которые оставались вместе в течение этого же периода.

Такие дети продолжали набирать избыточный вес в течение 36 месяцев после распада семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, лабораторный эксперимент доказал, что еда, подвергшаяся сильной обработке, способствует потреблению большего количества калорий и ожирению.

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