Развод приводит к ожирению детей: появилось неожиданное объяснение

Дети, чьи родители развелись, чаще страдают ожирением, особенно, если им меньше шести лет.
Исследователи Лондонской школы экономики и политических наук проанализировали данные 7574 детей, родившихся с 2000 по 2002 год, пишет BBC.
VistaNews
Ученые приводят ряд причин, почему дети могут набирать вес после развода родителей:
нехватка денег на свежие фрукты и овощи в разведенных семьях;
родителям приходится больше работать, оставляя меньше времени на приготовление здоровой пищи;
меньше денег на дополнительные активности, включая спорт;
у родителей остается меньше времени на то, чтобы следить за пищевыми привычками своих детей;
эмоциональные проблемы родителей, которые сами переедают и дают детям много соленой и жирной пищи.
Результаты исследования показали, что дети разведенных родителей набрали больший вес в течение года сразу после того, как их родители разошлись, чем те, родители которые оставались вместе в течение этого же периода.
Такие дети продолжали набирать избыточный вес в течение 36 месяцев после распада семьи.
Как сообщал OBOZREVATEL, лабораторный эксперимент доказал, что еда, подвергшаяся сильной обработке, способствует потреблению большего количества калорий и ожирению.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!