Главная Новости
Мова Язык
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Здоровое питание

Развод приводит к ожирению детей: появилось неожиданное объяснение

825Читать материал на украинском

Дети, чьи родители развелись, чаще страдают ожирением, особенно, если им меньше шести лет.

Исследователи Лондонской школы экономики и политических наук проанализировали данные 7574 детей, родившихся с 2000 по 2002 год, пишет BBC.

Развод приводит к ожирению детей: появилось неожиданное объяснение

VistaNews

Ученые приводят ряд причин, почему дети могут набирать вес после развода родителей:

  • нехватка денег на свежие фрукты и овощи в разведенных семьях;

  • родителям приходится больше работать, оставляя меньше времени на приготовление здоровой пищи;

  • меньше денег на дополнительные активности, включая спорт;

  • у родителей остается меньше времени на то, чтобы следить за пищевыми привычками своих детей;

  • эмоциональные проблемы родителей, которые сами переедают и дают детям много соленой и жирной пищи.

Новости
Способствует ожирению: ученые назвали опасный фактор для женщин

Результаты исследования показали, что дети разведенных родителей набрали больший вес в течение года сразу после того, как их родители разошлись, чем те, родители которые оставались вместе в течение этого же периода.

Такие дети продолжали набирать избыточный вес в течение 36 месяцев после распада семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, лабораторный эксперимент доказал, что еда, подвергшаяся сильной обработке, способствует потреблению большего количества калорий и ожирению.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины