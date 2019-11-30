Развивает рак: ученые раскрыли опасность жирной пищи

Употребление жирной пищи может спровоцировать развитие рака.

Как передает MedicalXpress, к такому выводу пришли канадские ученые, изучив рацион питания 319 пациентов-добровольцев.

В жирной еде содержатся насыщенные жиры, которые воздействуют на ген MYC, отвечающий за деление клеток. Постепенно эти вещества вызывают в нем мутации, тем самым стимулируя рост раковых клеток.

По словам ученых, люди, которые едят довольно много жирной пищи, в четыре раза чаще умирают от рака, независимо от возраста и наличия ожирения.

Иллюстрация, фаст фуд фото из сети

Как писал OBOZREVATEL, переедание и отказ от физических нагрузок по утрам могут стать одними из основных причин, по которым человек не может похудеть.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!