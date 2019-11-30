Развивает рак: ученые раскрыли опасность жирной пищи

Употребление жирной пищи может спровоцировать развитие рака.
Как передает MedicalXpress, к такому выводу пришли канадские ученые, изучив рацион питания 319 пациентов-добровольцев.
В жирной еде содержатся насыщенные жиры, которые воздействуют на ген MYC, отвечающий за деление клеток. Постепенно эти вещества вызывают в нем мутации, тем самым стимулируя рост раковых клеток.
По словам ученых, люди, которые едят довольно много жирной пищи, в четыре раза чаще умирают от рака, независимо от возраста и наличия ожирения.
Иллюстрация, фаст фуд
фото из сети
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