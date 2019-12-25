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/ Здоровое питание

Развенчаны основные мифы о пользе глинтвейна

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Министерство здравоохранения Украины развенчало мифы о главном новогоднем напитке – глинтвейне.

На странице в Facebook Минздрав написал, что распространенное мнение о согревающие свойства глинтвейна является обманчивой.

Так, существуют заблуждения, что алкогольный напиток согревает, расслабляет и он наполнен витаминами, минералами и антиоксидантами. Однако в Минздраве предупредили, что глинтвейн делается на основе алкоголя, который несет только вред организму.

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Также под действием алкоголя почки перестают впитывать воду и минералы назад. Как следствие, в крови увеличивается концентрация спирта.

Фрукты, добавляемые в напиток, проходят термическую обработку, поэтому теряют значительную часть своей полезности.

Кроме того, глинтвейн снижает давление, из-за чего возникает впечатление расслабленности. Однако оно обманчиво, ухудшает способность логически и рационально рассуждать.

Минздрав пояснил, что согревающий эффект создают расширяющиеся сосуды на поверхности тела, в то время как внутренние органы тепло теряют. Алкоголь плохо влияет на способы терморегуляции.

Глинтвейн

Глинтвейн

Также чиновники дали советы, которые помогут вам согреться зимой:

  • Не курите и не употребляйте алкоголь

  • Одевайтесь в несколько слоев одежды

  • Защищайте открытые участки кожи, когда на улице мороз

  • По возможности заходите в теплое помещение каждый час

  • Сытно поешьте перед выходом на улицу

  • Будьте активны, однако избегайте переутомления, ведь она способствует потере тепла

Как сообщал OBOZREVATEL, врач рассказала, как не заболеть в сырую и холодную погоду.

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
Министерство здравоохранения питание алкоголь
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