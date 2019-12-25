Развенчаны основные мифы о пользе глинтвейна

Министерство здравоохранения Украины развенчало мифы о главном новогоднем напитке – глинтвейне.
На странице в Facebook Минздрав написал, что распространенное мнение о согревающие свойства глинтвейна является обманчивой.
Так, существуют заблуждения, что алкогольный напиток согревает, расслабляет и он наполнен витаминами, минералами и антиоксидантами. Однако в Минздраве предупредили, что глинтвейн делается на основе алкоголя, который несет только вред организму.
Также под действием алкоголя почки перестают впитывать воду и минералы назад. Как следствие, в крови увеличивается концентрация спирта.
Фрукты, добавляемые в напиток, проходят термическую обработку, поэтому теряют значительную часть своей полезности.
Кроме того, глинтвейн снижает давление, из-за чего возникает впечатление расслабленности. Однако оно обманчиво, ухудшает способность логически и рационально рассуждать.
Минздрав пояснил, что согревающий эффект создают расширяющиеся сосуды на поверхности тела, в то время как внутренние органы тепло теряют. Алкоголь плохо влияет на способы терморегуляции.
Глинтвейн
Также чиновники дали советы, которые помогут вам согреться зимой:
Не курите и не употребляйте алкоголь
Одевайтесь в несколько слоев одежды
Защищайте открытые участки кожи, когда на улице мороз
По возможности заходите в теплое помещение каждый час
Сытно поешьте перед выходом на улицу
Будьте активны, однако избегайте переутомления, ведь она способствует потере тепла
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