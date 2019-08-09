Разрушает ДНК и укорачивает жизнь: диетолог рассказала об опасности жареного

Употребление жареной пищи может закончиться достаточно плачевно, так как она способна в прямом смысле слова разрушать человеческий организм.

Об этом предупредила диетолог Оксана Скиталинская на своей странице в Facebook. "Еще раз напомню: не жарьте! Не имеет значения, насколько любимой и традиционной является то или иное блюдо, но жареная пища разрушает тело: белки портятся, выводя из строя сосуды, хрусталик, нервы, ДНК, вызывая хронические воспаления, мутации и укорачивая жизнь", – написала она.

Жареное мясо Иллюстрация

По словам диетолога, здоровой альтернативой является в этом случае отваривание и легкое тушение.

Скиталинская также упомянула, что нездоровая пища – это одна из причин развития онкологических заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Анна Галицына рассказала, какие продукты наиболее влияют на состояние нашего здоровья.

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