Итак, что мы знаем о маслах и о том жире, который едим ежедневно?

В недавно в научном журнале Circulation вышел обзор касательно употребления разных типов жира из продуктов питания.

Идея такова, что американцам предложено снизить употребления насыщенного жира (мясо, птица, сыр, молочные продукты, а также кокосовое и пальмовое масло) до 10% в суточном рационе (от 2000 ккал) и остальное заменить на ПНЖК (полиненасыщенные жирные кислоты) и МНЖК (мононенасыщенные), причем заменяя эти жиры именно на ПНЖК (а не МНЖК), риск заболеваний сердца снижается намного больше (на 29%).

Основная рекомендация – это умеренное использование растительных масел, так как каждое масло состоит из 3-х типов жирных кислот. Классификация масел происходит по наибольшему содержанию определенной жирной кислоты в продукте: к примеру, МНЖК – это оливковое, масло авокадо и рапсовое, а вот кукурузное и соевое – это ПНЖК. Кокосовое масло – это преимущественно насыщенный жир.

А сегодня, немного об масле авокадо, канолы и кокосовом.

Масло авокадо – богато мононенасыщенными жирными кислотами (МНЖК). На втором месте после оливкового масла. В сравнении с другими – оно имеет достаточно высокий % насыщенных жиров (20%), но он не так велик в сравнении со сливочным маслом, кокосовым и пальмовым. Это масло найти тяжелее и оно достаточно дорогое. Использовать можно как в салат, так и для тушения, жарения, запекания или обработки гриль.

Масло авокадо Иллюстрация

Масло канолы – высокий уровень МНЖК, немного ниже, чем у масла авокадо, но содержит хороший уровень ПНЖК (32%), в том числе и Омега-3; Имеет низкое содержание НЖ (7%). По исследованиям, замена этим маслом насыщенного жира в рационе помогает снижать уровень общего холестерина и ЛПНП ("плохой холестерин"). Не такое дорогое, можно использовать в салат, при обжаривании, запекании и гриле. Но помните, оно богато Омега-6 жирными кислотами, и в рационе его должно быть немного!

Масло канолы Иллюстрация

Кокосовое масло – производится из плодов кокосовых пальм и пропагандируется, как альтернатива сливочному маслу. По данным опроса – 72% покупателей считают это масло "полезным жиром", в сравнении с 37% экспертов по питанию. Диетологи утверждают, что кокосовое масло содержит 92% насыщенного жира (больше, чем в сливочном масле) и рекомендуют использовать его очень в небольшом количестве.

Кокосовое масло Иллюстрация

По данным обзора 2016 года Nutrition, люди, употребляющие кокосовое масло в большом количестве имеют более высокий уровень общего холестерина и ЛПНП, чем те, кто ест ПНЖК. По данным 2017 года, кокосовое масло не рекомендуется употреблять тем, у кого проблемы с холестерином и кто имеет риски по ССЗ. Так что, никакой уникальности кокосовое масло особо не несет, и старайтесь его употреблять не чаще, чем масла с ПНЖК. Рафинированное КМ имеет низкий нутриентный состав и предназначено для жарки, тушения, гриля. Нерафинированное – больше нутриентов, для запекания, Raw десертов, холодных блюд. Чтобы рационально подойти к этому вопросу, используйте кокос (умеренно), а не кокосовое масло, таким образом вы получите больше пользы, чем вреда.

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