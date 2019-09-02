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/ Здоровое питание

Растительные диеты: чем опасны для организма

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Все больше исследований раскрывают преимущества растительных диет и все больше потребителей обращают внимание на этот диетический совет.

Растущая тенденция к растительным диетам может поставить под угрозу здоровье мозга, поскольку в рационе уменьшается количество мяса и содержащегося в нем холина. Об этом сообщает Medical News Today.

Говядина, яйца, молочные продукты, рыба и курица являются основными источниками этого питательного вещества. Орехи, бобовые и овощи, такие как брокколи, содержат наименьшее количество холина.

Растительные диеты: чем опасны для организма

Иллюстрация

В человеческом организме холина производится недостаточно, поэтому его получение из пищевых источников имеет решающее значение. Холин жизненно важен для многих аспектов хорошего метаболизма, таких как синтез нейротрансмиттеров, структура клеток и метилирование.

Исследования связывают дефицит холина с заболеванием печени, нарушением когнитивных функций у потомства и даже неврологическими расстройствами. Питательное вещество является ключом к развитию здорового мозга, особенно на стадии внутриутробного развития. Ранее Институтом медицины США были установлены минимальные ежедневные нормы потребление холина:

  • женщины – 425 мг;

  • мужчины – 550 мг;

  • беременные – 450 мг;

  • кормящие грудью – 550 мг.

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Растительные диеты: чем опасны для организма

Иллюстрация

Растительные диеты: чем опасны для организма

Иллюстрация

Тем не менее большинство европейцев, американцев, канадцев и австралийцев не соблюдают эти рекомендации. По словам доктора философии Эммы Дербишир (Великобритания), низкое употребление холина вызывает обеспокоенность среди специалистов, что заслуживает рассмотрения и дальнейшего изучения. Если холина не получать в количествах, необходимых из диетических источников как таковых, то потребуются стратегии приема добавок, особенно в отношении ключевых этапов жизненного цикла, таких как беременность, когда потребление холина имеет решающее значение для развития плода.

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Тема
Здоровье
Место
Англия
Теги
питание диета
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