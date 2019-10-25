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/ Здоровое питание

Раскрыта новая опасность соли

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Ученые Национального Института неврологических расстройств и инсульта пришли к выводу, что высокое потребление соли способно вызывать когнитивные нарушения, в том числе слабоумие.

По данным исследователей, у мышей, которые принимали пищу с высоким содержанием натрия, начали проявляться симптомы деменции, пишет EurekAlert!

Диета вызвала изменения в кишечнике, а также уменьшила приток крови к мозгу, что могло стать причиной когнитивных нарушений. Однако выяснилось, что ослабление памяти произошло из-за накопления тау-белка.

Соль

Соль

"Фармацевт Практик"

Изменения в мозговом кровообращении были связаны с уменьшением продукции монооксида азота (NO) из-за снижения активности фермента eNOS. Кровоток усиливается в присутствии NO.

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Однако оксид азота также участвует в молекулярном пути, предотвращающем агрегацию тау-белка в бляшки. Накопление бляшек наблюдается при ряде заболеваний, называемых таупатиями и связанных с развитием слабоумия.

У мышей, у которых ген, кодирующий тау-белок, был нокаутирован, не развивались признаки слабоумия при солевой диете.

Как сообщал OBOZREVATEL, чрезмерное употребление фастфуд способствует раннему старению мозга.

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