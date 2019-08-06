Рак, депрессия и даже смерть: Супрун объяснила опасность ожирения

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, что такое здоровый вес тела и чем опасно ожирение.

О бодипозитиве, связи психических расстройств с избыточным весом и о других угрозах она написала в социальной сети Facebook.

По мнению Супрун, для того, чтобы выявить ожирение, необходимо рассчитать индекс массы тела и соотношение талии к бедрам, поскольку сам вес непосредственно не является ориентиром.

"Здоровый индекс массы тела — соотношение веса к квадрату роста колеблется от 18.5 до 24.9. Довольно много людей имеют на самом деле здоровый вес, но считают себя "жирными" (женщины) или "дрищамы" (мужчины) и стремятся свой вес изменить, хотя особо не нуждается ... Соотношение талии к бедрам сообщит нам об угрозе висцерального ожирения — талия должна быть меньше бедра", — написала она.

И.о. министра здравоохранения считает, что нехватка жира также может быть вредна (недостаток гормонов приводит к нарушению менструального цикла), а в случае наследственности иногда нужен "бодипозитив", то есть умение принять свое тело.

По словам Супрун, избыточный вес достаточно вреден для организма: он увеличивает риск рака поджелудочной железы и рака прямой кишки, может приводить к депрессии, а висцеральное ожирение может приводить к догормональным проблемам у мужчин.

ожирение Газета.Ру

Кроме того, она отметила, что ожирение в краткосрочной перспективе здоровья не портит, но со временем его влияние заметнее.

"... Это рост риска апноэ (остановки дыхания во сне), диабет 2-ого типа, атеросклероз и другие сердечно-сосудистые заболевания и нарушения работы почек. Особенно развитию хронических болезней способствует висцеральный жир (внутренний). А вот жир только на бедрах не представляет особой угрозы здоровью", — написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые проанализировали данные более чем 18 000 человек и нашли оружие против "генов ожирения".

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