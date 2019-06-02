Как оставаться стройной безо всяких диет: топ-5 советов

Для того, чтобы оставаться в форме без изнурительных диет, достаточно придерживаться пяти простых правил.
Такое мнение выразила блогер и эксперт по здоровому питанию Елена Кален на своей странице в Instagram. Изменения в способе питания, по ее словам, помогут укрепить здоровье, а также продлить молодость и красоту.
Ниже приводим главные советы эксперта.
1. Суточная калорийность пищи должна соответствовать затратам энергии за день. Это правило позволяет сохранить стройность и является профилактикой ожирения.
здоровое питание
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2. Суточный рацион пищи должен полностью удовлетворять потребность организма в белках, жирах, углеводах, витаминах, минералах и других жизненно важных веществах. Елена Кален советует отдать предпочтение более полезным продуктам — фруктам, овощам, мясу птицы, говядине, рыбе, крупам, цельнозерновому хлебу, кисломолочным продуктам, сухофруктам, орехам, яйцам.
3. Поступление пищи в организм должно соответствовать затратам энергии. Если больше энергии тратится до обеда, то и употребление пищи в первой половине дня увеличивается, говорит блогер.
стройная фигура
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4. Нужно выбирать правильный способ приготовления еды, чтобы сохранить ее полезные свойства. По словам диетолога, лучше употреблять продукты в запеченном, отварном и сыром виде.
вредная еда
super.ua
5. Стоит минимизировать потребление алкоголя, фастфуда, полуфабрикатов, слишком жирной или сладкой пищи, выпечки, сладких газированных напитков. Это поможет избежать ожирения, заболеваний желудочно-кишечного тракта, увеличения уровня холестерина, быстрого старения организма.
Делюсь 5 правилами здорового питания, чтобы оно способствовало укреплению здоровья, помогало оставаться стройными и красивыми😉: ⠀ 1⃣Суточная калорийность пищи должна соответствовать затратам энергии за день. ⠀ Это правило позволяет сохранить стройность и является профилактикой ожирения. Если пищи потребляется больше, чем расходуется, то это приводит к отложениям жира. ⠀ 2⃣ Суточный рацион пищи должен полностью удовлетворять потребность организма в белках, жирах, углеводах, витаминах, минералах и других жизненно важных веществах. ⠀ Выбирайте более полезные продукты, обогащенные этими нутрициентами - фрукты🍏, овощи, мясо птицы, говядина🍗, рыба, морепродукты, крупы, цельнозерновой хлеб, молочные и кисломолочные продукты, растительные масла холодного отжима, сухофрукты, орехи🌰, яйца. ⠀ 3⃣ Поступление пищи в организм должно соответствовать затратам энергии. ⠀ Если трата энергии больше в первой половине дня, то и потребление в первой половине дня увеличивается. Если вечером активной траты энергии нет, то и потребление пищи снижается. Такое питание достигается, когда мы принимаем пищу по голоду и до утоления, а не по времени, равными порциями🙌 ⠀ 4⃣ Выбирайте правильный способ приготовления, при котором сохранятся все полезные вещества. ⠀ Это запекание, потребление пищи в сыром и отварном виде. ⠀ 5⃣ Минимизируйте потребление алкоголя, фастфуда🍔🍟, полуфабрикатов, слишком жирной или сладкой пищи, выпечки🍰, газировки. ⠀ Это поможет избежать ожирения, заболеваний желудочно-кишечного тракта, увеличения уровня холестерина, быстрого старения организма. ⠀ ❓Напишите в комментариях цифру, какого правила вы уже придерживаетесь или собираетесь? ⠀ 🙋На марафоне мы учимся слышать сигналы своего организма, учимся понимать, какие продукты и вещества нам действительно необходимы, учимся управлять своим эмоциональным состоянием. Напишите “ДА” в Директ📩 и в ответ я вышлю подробную программу марафона👌 ⠀ #еленакален_советы #худеемправильно #худеембездиет #здоровыйобразжизни
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