Как оставаться стройной безо всяких диет: топ-5 советов

Для того, чтобы оставаться в форме без изнурительных диет, достаточно придерживаться пяти простых правил.

Такое мнение выразила блогер и эксперт по здоровому питанию Елена Кален на своей странице в Instagram. Изменения в способе питания, по ее словам, помогут укрепить здоровье, а также продлить молодость и красоту.

Ниже приводим главные советы эксперта.

1. Суточная калорийность пищи должна соответствовать затратам энергии за день. Это правило позволяет сохранить стройность и является профилактикой ожирения.

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2. Суточный рацион пищи должен полностью удовлетворять потребность организма в белках, жирах, углеводах, витаминах, минералах и других жизненно важных веществах. Елена Кален советует отдать предпочтение более полезным продуктам — фруктам, овощам, мясу птицы, говядине, рыбе, крупам, цельнозерновому хлебу, кисломолочным продуктам, сухофруктам, орехам, яйцам.

3. Поступление пищи в организм должно соответствовать затратам энергии. Если больше энергии тратится до обеда, то и употребление пищи в первой половине дня увеличивается, говорит блогер.

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4. Нужно выбирать правильный способ приготовления еды, чтобы сохранить ее полезные свойства. По словам диетолога, лучше употреблять продукты в запеченном, отварном и сыром виде.

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5. Стоит минимизировать потребление алкоголя, фастфуда, полуфабрикатов, слишком жирной или сладкой пищи, выпечки, сладких газированных напитков. Это поможет избежать ожирения, заболеваний желудочно-кишечного тракта, увеличения уровня холестерина, быстрого старения организма.

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