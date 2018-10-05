Лечится ли псориаз диетой и БАДами?

Многие врачи, диетологи, натуропаты и гомеопаты изобретают свои методики и даже показывают достигнутые результаты. Но!

Помните, что псориаз - заболевание с волнообразным течением, может становиться хуже/лучше просто так, что можно списывать на различные причины. Мы опираемся на доказательную медицину, которая опирается на исследования, науку. Чьи-то мнения не учитываются.

В июне 2018 года были опубликованы новые рекомендации по применению диетотерапии у больных псориазом, а значит, сейчас вы читаете самую свежую научную информацию.

Важно! Диетотерапия должна дополнять медикаментозное лечение, но никак не заменять его.

Что действительно работает?

Гипокалорийная диета для пациентов с избыточной массой тела или ожирением(ИМТ более 25 кг/м2) приводит к уменьшению тяжести заболевания и улучшению качества жизни.

Что возможно работает?

Безглютеновая диета. Но только у тех пациентов, у которых чувствительность к глютену подтверждена серологически и/или имеются симптомы непереносимости глютена(диарея, метеоризм, боли в области живота), либо имеются родственники 1 линии, страдающие целиакией. В таком случае показана диета на протяжении трех месяцев для оценки результата.Всем остальным безглютеновая диета не показана.

Витамин D. Некоторый положительный эффект был обнаружен при лечении псориатического артрита, при поражении кожи такового эффекта не наблюдалось.

Точно не поможет

Добавки с витамином В12, рыбьим жиром не доказали свою эффективность, как в профилактике, так и в лечении псориаза.

Все остальные БАДы с недоказанной эффективностью, который рекомендует "вот тот блогер" и "а Маше помогло".

Читайте на OBOZREVATEL, что такое псориаз - можно ли его вылечить?