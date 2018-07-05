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Мария Кардакова
Мария Кардакова
Диетолог, нутрициолог, инженер биомедицинских технологийВсе статьи автора

Психология детского питания

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"Мой ребенок говорит "нет" каждый раз, когда я предлагаю попробовать что-то новое!"

"Ребенок ест только белые продукты"

"Пока я не включу мультики – ребенок не ест"

Очень часто родители думают, что проблема с питанием ребенка лежит на поверхности и связана лишь с его нежеланием есть, упрямством, вредностью, придирчивостью и так далее.

Именно по этой причине родитель видит только два пути "как накормить ребенка":

  • Превращают стол в поле битвы, доказывая ребенку, что его поведение неприемлемо.

  • Предлагают ребенку все более и более привлекательную еду. Часто именно эта ситуация доводит до стабильного появления в рационе у детей фастфуда, сладостей, продуктов с усилителями вкуса.

На одном из докладов конференции, посвященной детскому питанию, которую я посетила в 2017 году, рассказывали об особенностях питания Picky Eaters. Малоежки в среднем съедают на 150% больше сахара в день, чем обычные дети, и к 15 годам их потребление насыщенных жиров и сахара превышает средние показатели.

"Их так сложно накормить! Пусть уже хоть что-нибудь съест!" – родители и не подозревают, как быстро дети понимают правила игры и учатся манипулировать. Временная смена в предпочтениях в питании превращается в образ жизни.

Прежде, чем списывать проблему на особенность пищевого поведения своего малыша, разберитесь с возможными причинами такого поведения, ведь часто отношения с едой являются лакмусовой бумажкой тех или иных важных аспектов эмоционального развития ребенка.

Если вы замечаете специфическое отношение к еде у ребенка – это может быть сигналом дефицита в одной из трех основных зон психологического развития маленького или уже подросшего человечка: компетенции, автономии или хороших отношений.

Это знания ребенка о той или иной сфере его жизни. Почему происходит так, а не иначе?

Самые яркие проявления недостатка компетенции в отношениях с едой:

  • Ребенок постоянно клянчит в магазине. Вероятно, в семье нет четких правил по отношению к продуктам и к рациону – вводите, объясняйте. Также, возможно, родители действуют несогласованно друг с другом (один покупает, другой нет) – договаривайтесь. У ребенка может возникать непонимание, почему нельзя (особенно если другие дети это едят постоянно) – объясняйте, смотрите и, например, сравнивайте этикетки разных продуктов вместе.

  • Кидается едой, разбрасывает. Такое поведение свойственно малышам – им еще сложно понять существующие правила по отношению к еде.

  • Ребенок просит есть одно и то же. Вероятно, у него нет понимания, почему все едят разное, тем более, что после просьбы он, вероятно, добьется своего.

  • Не запугивайте, не кричите.

  • Четко проговаривайте существующие в семье правила в отношениях с едой и старайтесь больше рассказывать обо всем, что связано с продуктами и готовкой.

  • С малышами придумайте вместе сказку про разные продукты. Что дает силу? Что дает ум? Ловкость? Здоровые глазки?

Автономия

Это критерий того, насколько уверенно ребенок чувствует себя в определенной сфере жизни, имеет ли он право повлиять на нее и контролировать ее течение.

Самые яркие проявления недостатка автономии в отношениях с едой:

  • Отказ от еды.

  • Отказ от отдельного продукта.

“Мама, я хочу хоть что-нибудь контролировать!" – говорит вам ребенок.

Переедание – многогранный вопрос. В том числе это может быть чересчур потребительское отношение к еде. Еда всегда на тарелке, а в запасе еще целая кастрюля – это опять же может быть проявлением дефицита автономии.

Дайте ребенку возможность не только есть, но и выбирать продукты, планировать семейное меню вместе с вами, быть ответственным за пересыпание круп из пакета в банку. Ему не повредит больше обязанностей, ответственности, например, за завтраки для всей семьи (заваривание овсяных хлопьев, варку яиц, накладывание творога).

Ставьте на стол одно общее блюдо и разнообразие продуктов, чтобы ребенок сам контролировал объем порции – накладывал больше одного, меньше другого. Предоставьте ему выбор!

Хорошие отношения

Это отношения непосредственно с вами или с людьми, с кем ребенку не хватает доброго, теплого общения. Самые яркие проявления недостатка хороших отношений, связанные с едой:

Воровство еды

Ребенок отвоевывает свое собственное “хорошее”. Строит себе уютное вкусное гнездышко. Чаще всего в совокупности со страхом быть пойманным такое поведение рушит доверительные отношения с родителями внутри ребенка.

Шантаж

Ребенок умеет сделать так, что любой прием пищи превращается для вас в ад. Дети изобретательны и умеют делать это разными способами. Когда работаю с многодетными семьями – обязательно есть такой чертенок, который выматывает маму больше, чем все остальные дети вместе взятые.

У детей постарше (9-15 лет) опять же отказ от еды

"Мама все равно не заметит, что со мной происходит. А папа скажет: "Хватит выделываться" – и снова уткнется в телефон", – мысли из жизни реального ребенка. Этот ребенок очень хотел быть замеченным и понятым.

Что делать:

  • Говорите, обнимайте, спрашивайте, рассказывайте свои истории из жизни, когда вам было также тяжело, устраивайте дни “один на один”, придумывайте, как можно отстраивать хорошие отношения, избегайте агрессивных реакций в отношении к ребенку.

  • Чаще всего у ребенка может быть недостаток двух или трех зон эмоционального развития.

Например, родитель хочет, чтобы ребенок сам готовил салат для себя, а еще лучше, для всей семьи. В такие моменты часто ожидания родителя не совпадают с реальными возможностями ребенка – скорее всего, он не обладает достаточными знаниями о том, из чего его делать, зачем его делать, может ли он позволить себе его сделать (да-да, многие дети сомневаются и боятся, что их могут отругать за использование продуктов, что может быть проявлением недостатка хороших отношений). Также у него, скорее всего, не хватает автономии, чтобы докупить недостающих ингредиентов, выбрать рецепт или в целом распорядиться рационом семьи.

В ваших силах это изменить, подарить ребенку уверенность в себе и дать возможность здорового выбора и здоровых отношений с едой!

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Автор
Мария КардаковаМария Кардакова
Тема
Здоровье
Объекты
детиздоровьеСоветы врача питание
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