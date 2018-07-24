Согласитесь, аппетит бывает разный. Кто-то с аппетитом проглатывает интересную книгу или запоем смотрит фильм, или с упоением рисует. А кто-то устраивает вакханалии у холодильника.
Так какие виды аппетита бывают и как на нас влияют.
Рефлекторный аппетит
Это значит, что желание получать удовольствие от еды возникает у вас тогда, когда вы чувствуете аромат приготовленной пищи, видите красиво сервированное блюдо. Увы, усилием воли с данным видом аппетита бороться бесполезно.
Эмоциональный аппетит
Возникает тогда, когда у вас появляются эмоции, с которыми вы по каким-то причинам не можете справиться. Это может быть скука, страх, гнев, обида, раздражение… Когда вы едите, уровень эмоционального напряжения уменьшается уже просто потому, что вы жуете – все жевательные и сосательные рефлексы автоматически снижают градус негативных ощущений. Кроме того, еда повышает настроение за счёт приятного вкуса и выброса в кровь гормонов счастья – эндорфинов.
Социальный аппетит
Это привычка переедать в тех местах, где едят и другие люди. Ее могут провоцировать любые застолья по случаю и без, пикники, поездки в отпуск. Желание быть как все, неумение отказать порой бывает выше, чем потребность сохранить свой привычный рацион питания.
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