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Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов
Психотерапевт, диетологВсе статьи автора

Психология аппетита: почему мы переедаем

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Согласитесь, аппетит бывает разный. Кто-то с аппетитом проглатывает интересную книгу или запоем смотрит фильм, или с упоением рисует. А кто-то устраивает вакханалии у холодильника.

Так какие виды аппетита бывают и как на нас влияют.

Рефлекторный аппетит

Это значит, что желание получать удовольствие от еды возникает у вас тогда, когда вы чувствуете аромат приготовленной пищи, видите красиво сервированное блюдо. Увы, усилием воли с данным видом аппетита бороться бесполезно.

Эмоциональный аппетит

Возникает тогда, когда у вас появляются эмоции, с которыми вы по каким-то причинам не можете справиться. Это может быть скука, страх, гнев, обида, раздражение… Когда вы едите, уровень эмоционального напряжения уменьшается уже просто потому, что вы жуете – все жевательные и сосательные рефлексы автоматически снижают градус негативных ощущений. Кроме того, еда повышает настроение за счёт приятного вкуса и выброса в кровь гормонов счастья – эндорфинов.

Социальный аппетит

Это привычка переедать в тех местах, где едят и другие люди. Ее могут провоцировать любые застолья по случаю и без, пикники, поездки в отпуск. Желание быть как все, неумение отказать порой бывает выше, чем потребность сохранить свой привычный рацион питания.

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Автор
Михаил ГавриловМихаил Гаврилов
Тема
Здоровье
Объекты
Психологияздоровьедиетапитание
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