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Альбина Комиссарова
Альбина Комиссарова
ДиетологВсе статьи автора

Псевдовраги фигуры: каких продуктов не стоит бояться

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Начну с того, что деление продукты на "полезные" и "вредные" - уже неправильный путь. Мы, конечно, знаем, что трансжиры - это плохо, а омега-3 это хорошо, но ключевой момент всегда в умеренности.

Очень часто встречаю список того, что надо исключать при диете (откуда вы его берёте?). И хочется реанимировать эти продукты.

Хлеб

Это полезный, уникальный продукт, который содержит долгие углеводы, клетчатку, витамины группы В, отлично насыщает и к тому же вкусный. Выбирайте хлеб с добавлением ржаной муки или отрубей.

А вот выбирать бездрожжевой хлеб смысла нет. И бояться дрожжей тоже. В пиве и вине вы же их не боитесь?

Банан/виноград

Непонятно почему бедные фрукты попали в чёрный список. Высокий ГИ? Для здорового человека значение не имеет, а по последним научным данным, возможно, даже для больных СД. На здоровье!

Картофель

Тут важен способ приготовления. Отварная или запечённая - отлично. Пюре и жареная - не очень. При этом не существует никаких временных рамок для еды, запомните!

Макароны

Кто-то ещё их избегает? Сейчас почти все производятся из твёрдых сортов пшеницы, а также масса макарон с добавлением цельнозерновой муки. Бойтесь не макарон, а сливочных соусов к ним. Выбирайте томатный или вовсе без него.

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Альбина КомиссароваАльбина Комиссарова
Тема
Здоровье
Объекты
здоровьедиетапитаниеСоветы врача
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