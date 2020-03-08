Какой протеин лучше: врач объяснила, как выбирать белковые добавки

Наиболее качественные протеиновые добавки – с максимально простым составом, без подсластителей и загустителей.

При этом соевый протеин считается плохим источником белка, лучше выбирать гороховый или конопляный протеин. Об этом рассказала в эфире ObozTV врач-диетолог Анна Мельничук.

Медик допустила употребление растительных протеиновых порошков или коктейлей в Великий пост, чтобы возместить дефицит животного белка.

Однако перед этим Мельничук настоятельно посоветовала сдать анализ на общий белок.

"По моему мнению, перед тем, как принимать такой комплекс, желательно сдать анализ на общий белок. Он стоит около 65-70 грн. Если вы уже в дефиците общего белка – это явный признак того, что вам не надо строго поститься. Показатель 70 г/л – это маловато. Если у вас хороший уровень белка (72, 75, 77 г/л) – тогда, чтобы не потерять его за время Великого поста, возможно использовать какие-то протеиновые напитки", – объяснила она.

"Но я прошу, чтобы это были напитки не из соевого протеина – это плохой источник белка. Хорошие источники: конопляный, гороховый протеин", – подчеркнула диетолог.

Мельничук также порекомендовала обратить внимание на состав: "Чтобы там не было подсластителей – мальтодекстрина, аспартама – чтобы это был не сахарный сладкий напиток, а нормальный протеиновый коктейль. Без подсластителей, загустителей".

Диетолог посоветовала при выборе протеиновой добавки обязательно обратить внимание на состав eatthis.com

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