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/Здоровое питание

Вызывают рак: в популярных продуктах нашли опасные вещества

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Ученые обнаружили в мясе, рыбе и шоколаде полифторалкильные вещества, которые связаны с раком почек, осложнениями при беременности и высоким уровнем холестерина в крови.

Химикаты могут попадать в эти продукты питания из упаковки, сообщает издание Daily Mail.

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Инспекторы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) обнаружили, что концентрация полифторалкильных веществ в половине проверенных мясных и рыбных продуктов была в два раза больше, чем рекомендованные значения. В шоколаде норма была превышена в 250 раз.

Вызывают рак: в популярных продуктах нашли опасные вещества

Иллюстрация

Как известно, полифторалкилы широко используются в предметах обихода, например, их добавляют в антипригарное покрытие. Также они входят в состав пены для тушения огня, что приводит к их накоплению в окружающей среде в местах частых пожаров.

Как сообщал MedOboz, ранее диетолог назвала пять опасных продуктов, которые вредят здоровью и даже являются ядом для организма.

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