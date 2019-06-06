Вызывают рак: в популярных продуктах нашли опасные вещества

Ученые обнаружили в мясе, рыбе и шоколаде полифторалкильные вещества, которые связаны с раком почек, осложнениями при беременности и высоким уровнем холестерина в крови.

Химикаты могут попадать в эти продукты питания из упаковки, сообщает издание Daily Mail.

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Инспекторы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) обнаружили, что концентрация полифторалкильных веществ в половине проверенных мясных и рыбных продуктов была в два раза больше, чем рекомендованные значения. В шоколаде норма была превышена в 250 раз.

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Как известно, полифторалкилы широко используются в предметах обихода, например, их добавляют в антипригарное покрытие. Также они входят в состав пены для тушения огня, что приводит к их накоплению в окружающей среде в местах частых пожаров.

Как сообщал MedOboz, ранее диетолог назвала пять опасных продуктов, которые вредят здоровью и даже являются ядом для организма.

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