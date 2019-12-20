"Сгущают кровь!" Врач рассказала, какие продукты убрать с новогоднего стола

Врач-диетолог и генетик Людмила Гончарова посоветовала убрать с новогоднего стола докторские колбасы и крабовые палочки.

"Нужно помнить, что подобные продукты содержат загустители. Они густят фарш, и точно так же будут густить вашу кровь", – предупредила специалист в эфире ObozTV.

Чтобы препятствовать сгущению крови, после употребления таких продуктов следует пить очень много воды, напомнила Гончарова.

"Готовы ли ваши сосуды и ткани к такому натиску? Ведь мы внутри живые", – добавила она.

Медик подчеркнула, что на сегодняшний день Украина – одна из ведущих стран СНГ по смертности из-за неправильного питания.

"Дети и внуки смотрят на нас. Если мы будем сейчас их кормить оливье, то через 20 лет они будут точно так же поступать по отношению к своим детям. Давайте не запускать этот неправильный флешмоб!" – призвала она.

Гончарова посоветовала не ждать 1 января, а начинать с сегодняшнего дня. И перечислила несколько главных правил здорового питания, которых не сложно придерживаться даже на праздники:

"Пить чистую воду, а не чай и кофе. Есть правильные и здоровые продукты: не колбасы и ветчину, а просто нормальное мясо – говядину, телятину, курицу, индюшку, баранину и т.д. Просто с зеленью. Отдельным приемом пищи. Ту же молочку – пожалуйста! Отдельным приемом пищи. Конфету очень хочется? Отдельным приемом пищи. С перерывом в четыре часа".

"Таким образом вы поможете своей печени, поджелудочной железе, ферментативной системе", – констатировала врач.

Колбасы и ветчину лучше заменить хорошим натуральным мясом augustman.com

OBOZREVATEL напоминает, что густая кровь (с повышенной вязкостью) намного хуже передвигается по сосудам – создаются предпосылки для "кислородного голодания" разных органов и увеличивается риск возникновения тромбов. В таких случаях кровь советуют разжижать.

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