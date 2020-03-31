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Продукты для укрепления иммунитета: осторожно, не перестарайтесь

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В период повышенного риска заразиться новым коронавирусом каждый стал больше внимания уделять своему здоровью и всеми возможными способами укреплять иммунитет, в том числе налегая на продукты, которые многие считают "иммуностимуляторами" либо "нещадными борцами с вирусами".

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Но даже когда речь идет о натуральных продуктах, таких как лимоны, чеснок и т.д., нужно соблюдать меру, иначе вместо ожидаемой пользы можно заработать дополнительные проблемы со здоровьем.

Терапевт-кардиолог Виктория Форосенко и консультант по питанию Татьяна Фурсова рассказали MedOboz, к каким неожиданным неприятностям может привести переедание тех или иных популярных продуктов для иммунитета.

С полезными продуктами тоже нужно соблюдать меру

С полезными продуктами тоже нужно соблюдать меру

Подробности

Цитрусовые

В таких фруктах содержится большое количество витамина С, который всегда считался стимулятором защитных сил организма и помощником в противостоянии различным вирусам и бактериям. Потому в период эпидемии лимоны, мандарины, апельсины и т.д. – завсегдатаи в многих домах.

Однако не стоит уповать на цитрусовые и тем более усердствовать с ними. Во-первых, научных доказательств того, что витамин С положительно влияет на иммунитет, до сих пор нет. А во-вторых, избыток аскорбиновой кислоты (и других, которые поставляются вместе с такими фруктами) в организме приводит к повышению его кислотности, что как раз негативно влияет на устойчивость перед атаками патогенов.

Потому употребляйте цитрусовые умеренно: не больше половинки лимона в сутки, двух апельсинов или четырех мандарин.

Мед

Это источник флавоноидов, которые действительно часто работают как противовирусные агенты. Однако мед является еще и высокоаллергенным продуктом, поскольку в нем содержится чуждый человеческому организму белок.

Именно поэтому из-за избытка меда в рационе защитные функции могут ослабевать и попросту не справиться с атакой вируса.

Чтобы не подвергать себя дополнительным рискам, следите, чтобы порция меда не превышала две десертные ложки в сутки.

Чеснок

Он считается эффективным борцом с вирусами, поскольку в нем содержатся вещества аллицины, которые, по некоторым данным, могут блокировать выработку ферментов, способствующих проникновению и распространению вирусов в организме.

Однако до сих пор исследований, которые бы доказывали такой механизм, нет, зато есть подтверждение тому, что в чесноке содержатся вещества, которые в избытке способны приводить к ряду неприятных последствий: головные боли, нарушения в работе ЖКТ, кровотечения и даже лихорадку.

Потому старайтесь не превышать норму в 3-4 зубчика в день.

Квашенная капуста

Опять же, польза квашенной капусты заключается в повышенном содержании витамина С. Как уже упоминалось выше, эффективность "ударной" его дозы на укрепление защитных функций организма не доказана.

Но при этом стоит помнить, что в квашенной капусте содержится большое количество соли, а ее избыток негативно влияет на работу почек, а также сердца и сосудов, потому усердствовать с этим салатом таки не стоит. Максимальная порция для здорового человека – не более 200 г в сутки.

Липа

В липовом цвете – популярном компоненте "противовирусного" чая, содержатся сапонины и гликозиды, которые, по некоторым данным, способны усиливать эффект Т-лимфоцитов, уничтожающих вирусы в организме.

Однако при этом стоит не забывать, что липа обладает высоким мочегонным и потогонным эффектом, за счет чего создает нагрузку на почки и сердечно-сосудистую систему, а это иммунитету уж никак не помогает.

Потому если любите липовый чай, ограничьтесь одной-двумя чашками в день.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как можно укреплять иммунитет в условиях карантина.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Коронавирус
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