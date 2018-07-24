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Продукт становится токсичным: врачи назвали самое вредное блюдо

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Жаренный на масле картофель является самым вредным блюдом из этого овоща. Все дело в том, что масло достигает очень высокой температуры кипения и в нем образуются вредные вещества.

По информации кандидата медицинских наук Анатолия Печенки, они могут принести серьезный ущерб здоровью, пишет "Сегодня".

"Температура кипения масла достигает 180 градусов. При такой температуре оно становится токсичным и в нем образуются канцерогены. При жарке на сале их образуется меньше", ― отметил врач.

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Он также уточнил, что жарить картофель полезнее без острых специй. Однако от блюда стоит совсем отказаться людям с заболеваниями печени.

Самой полезной технологией приготовления картошки врач назвал запекание.

"Самый полезный картофель ― запеченный, на втором месте ― сваренный "в мундире", потому что из него частично вымываются микроэлементы", ― пояснил Анатолий Печенка.

Как писал OBOZREVATEL, медики рассказали, можно ли есть арбузы и дыни уже в июле.

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Тема
Питание
Место
Украина
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